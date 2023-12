Ny smell for Norge: – Helt komisk

Østerrike - Norge 2-1

Norge avsluttet Nations League-høsten med 1-2 mot Østerrike.

Dermed ender det med tredjeplass i gruppen for Norge, som må redde plassen på øverste nivå gjennom playoff.

– Det har vært en tøff høst med tøffe resultater, veldig varierende. Nå er realiteten at vi skal ut i playoff for å holde oss. Det er mye å jobbe med, sier Norge-spiss Ada Hegerberg til TV 2.

Norge havnet fem poeng bak Østerrike på andreplassen som ville sikret plassen. Opp til gruppevinner Frankrike er det elleve poeng.

– Vi må huske utgangspunktet Norge gikk inn i Nations League med. I Norge og landslagsleiren ble det snakket om OL-plass, selv i gruppe med Frankrike. Når du ser tabellen nå, virker det helt komisk at det i det hele tatt var tema, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Norge kunne rykket direkte ned, men da måtte Portugal slått Frankrike. Portugal tapte 0-1 etter et sent mål av Grace Geyoro.



Østerrike tok en tidlig ledelse. På tampen kunne Marit Bratberg Lund utlignet på straffespark, men Brann-spilleren blåste ballen over. I stedet gikk Østerrike opp i 2-0, før Karina Sævik reduserte.

NEDTUR: Leif Gunnar Smerud har tatt fem poeng på seks kamper. Foto: Matthias Schrader / NTB

– Jeg synes det er ganske utrolig å stå med ett poeng etter de to kampene mot Østerrike. I andreomgangen i dag var det mer enn nok til å vinne denne kampen, og de scoret et fint mål på den ene sjansen de fikk i første omgang, sier Norges landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.

I playoffen i februar venter Ungarn, Bosnia-Hercegovina, Serbia eller Kroatia.



SMELL: Målscorer Karina Sævik går i garderoben etter 1-2 i Østerrike. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Ikke påskrudde

Norge fikk en blytung start på kampen da Eileen Campbell kom seg foran Guro Bergsvand og styrte inn 1-0 allerede etter ti minutter.

– Norge var overhodet ikke påskrudde fra start, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

I det 18. spilleminutt fikk Ada Hegerberg en brukbar mulighet, men Østerrike-målvakt Manuela Zinsberger fikk en hånd på ballen.

Sju minutter senere fikk Frida Maanum en enda bedre sjanse, men Arsenal-spilleren kom med en avslutning rett på Zinsberger.

– Vi forventer mer av Maanum i den posisjonen, sa TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland.

Hegerberg ut i pausen

Norges landslagssjef Leif Gunnar Smerud gjorde tre bytter i pausen. Ut gikk Ada Hegerberg, Elisabeth Terland og Thea Bjelde, mens Sophie Román Haug, Celin Bizet og Tuva Hansen kom inn.

GIKK AV: Ada Hegerberg spilte bare én omgang mot Østerrike. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Ada var bare klar for 45 minutter, sa landslagsassistent Ingvild Stensland til TV 2 i pausen, og bekreftet skade på Bjelde.

I andre omgang skapte Norge flere gode målsjanser. Innbytterne Celin Bezit og Román Haug var begge nær ved å utligne.

SPOLERTE MULIGHETER: Celin Bizet klarte ikke å ta vare på sjansene. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Midtveis i andre omgang hamret Bezit en volley over fra en god posisjon. Et kvarter før slutt headet Román Haug like utenfor.

Fire minutter før full tid fikk Norge straffespark etter at Román Haug sparket ballen opp i armen på Campbell, men Marit Bratberg Lund sviktet fra elleve meter og blåste ballen over.

Like etter kunne Katharina Schiechtl heade inn 2-0 for Østerrike. Tre minutter på overtid reduserte Karina Sævik til 1-2, men det ble for sent for en snuoperasjon for Norge.