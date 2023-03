Ny PSG-fiasko: – Vanskelig å kjøpe seg til trofeet

PSG har brukt milliarder av kroner for å sikre seg Champions League-trofeet. Likevel ble de igjen sendt hodestups ut av turneringen.

Bayern München-PSG 2-0 (3-0 sammenlagt)

– Det store tomrommet.

Slik oppsummerer den franske storavisen L'Equipe en ny nedtur for PSG. For andre sesong på rad endte Champions League-sesongen i åttedelsfinalen.

– Dette kommer til å skape en krise, var dommen til TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Scoringer fra tidligere PSG-spiller Eric Maxim Choupo-Moting og Serge Gnabry sørget for nok en tidlig PSG-exit.

– Det er en stor skuffelse. Vi må ta dette innover oss og fortsette reisen vår i ligaen. Jeg er skuffet, vi hadde store håp. Men vi fikk ikke det første målet, sier PSG-trener Christophe Galtier til franske Canal+.

Tolv år har gått siden Qatar kjøpte den franske klubben for å gjøre den til verdens beste fotballklubb.

I denne perioden har verdensstjerner som Lionel Messi, Kylian Mbappé og Neymar blitt hentet.

Likevel er det kun trofeer fra fransk fotball som har blitt satt inn i troféskapet etter at qatarerne kjøpte klubben.

– Det er litt av sjarmen med Champions League, at det viser seg å være vanskelig å kjøpe seg til trofeet. Våpenkappløpet om de største spillerne har ikke slått til verken hos PSG eller Manchester City ennå, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Jeg tror hele prosjektet trenger en «rebuild». Det har blitt spekulert i at dette var et prestisjeprosjekt hvor det skulle pøses inn penger frem til Qatar-VM var unnagjort, og kanskje deretter holde en litt lavere profil.

– Se på spillerne de bytter inn. Det er unggutter som tydelig ikke mestrer nivået utpå her. Bayern kommer med Cancelo, Gnabry Mane og Sane.

Saken oppdateres!

NEDTUR: Kylian Mbappé var tilbake fra start for PSG, men klarte ikke å sette sitt preg på kampen. Foto: FRANCK FIFE

– Helt ubegripelig at det ikke blir mål

Etter 30 minutter fikk PSG et hardt slag i trynet, da kaptein Marquinhos måtte forlate banen med skade.

Men det skulle bli verre for pariserne.

Bayern-keeper Yann Sommer rotet det fryktelig til like før pause, men Vitinha klarte på utrolig vis ikke å få ballen i mål.

Det kan tyskerne takke Matthijs de Ligt for. Midtstopperen vartet opp med en ellevill redning på strek og jublet hemningsløst etterpå.

– Det er helt ubegripelig at det ikke blir mål, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

Se den vanvittige redningen til de Ligt

Stygg feil førte til mål

I pausen måtte Marquinhos-erstatteren Nordi Mukiele også kaste inn håndkleet.

Dermed var det duket 17 år gamle El Chadaille Bitshiabu, som kun har sju Ligue 1-kamper i beltet for storklubben.

Så tok Eric Maxim Choupo-Moting over hovedrollen. Den tidligere PSG-spilleren fikk først et annullert mål, men sendte med det et varsel om hva som var på vei.

Etter 61 minutter utnyttet Bayern en stygg feil fra Marco Verratti. Ballen havnet hos Choupo-Moting som enkelt kunne trille den i det åpne målet.

Like før slutt doblet Serge Gnabry stillingen. Dermed er Bayern München klare for kvartfinalen av Champions League.

For PSG stopper reisen her.

– Det er krise uansett hvordan man vrir og vender på det, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.