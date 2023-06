Ny Messi-lagkamerat advarer: – Klubben er ikke klar

GOAT: Lionel Messi regnes av mange som tidenes beste fotballspiller. Nå får Inter Miami en advarende pekefinger om at det kommer til å bli et snarlig behov for endring. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Nei til Barcelona. Nei til Saudia-Arabia. Lionel Messi (35) har bestemt seg for hvor fremtiden ligger, og er klar for MLS-bunnlaget Inter Miami.

Det gleder lagets nederlandske keeper Nick Marsman (32), men samtidig påpeker han et problem.

– Jeg tror ikke klubben vår er klar ennå, proklamerer han til ESPN.

– Vi har et midlertidig stadion og folk kan bare gå inn på banen. Det er for eksempel ingen gjerder. Det er ikke noe sikkerhet når vi går fra treningsfeltet til stadion, men jeg håper han kommer, forklarte Marsman før overgangen ble kjent.



Også Phil Neville (46), som fikk sparken i klubben forrige uke, er inne på det samme når han snakker om en potensiell Messi-signering.

– Trærne rundt treningsfeltet må kanskje bli større. Sikkerheten må kanskje bli strammere. Gåturen spillere har inn til stadion i dag, må kanskje være annerledes. Reisene må kanskje bli annerledes og hotellene man bor på må kanskje være annerledes, sier han til The Athletic.

Billettprisene skyter i været

En billett til Lionel Messis trolige debutkamp for Inter Miami har økt med 1500 prosent i pris over natten. Klubben har også fått en svært stor følgeskare.

MESSI PÅ VEGGEN: De ansatte på restauranten Fiorito i Miami er naturlig nok overbegeistret.AP Photo/Lynne Sladky

MLS-klubben hadde rundt én million følgere på sin Instagram-konto før Messi onsdag ettermiddag annonserte at han kommer til å skrive under for laget fra Florida. Torsdag morgen har antallet følgere steget til 4,4 millioner, men det er ikke bare i sosiale medier klubben kjenner på å ha signert en av tidenes beste fotballspillere.

Ifølge svenske Aftonbladet har prisen på en billett til det som trolig blir Messis debutkamp 21. juli, steget med 1500 prosent til rundt 5000 kroner.

– Vi så en umiddelbar effekt så fort nyheten om signeringen begynte å komme. Med tanke på Messis status kommer det til å være rekordstore summer hver gang Inter Miami spiller, sier Kyle Zorn, som er sjef i billettselskapet TickPick.

GAMLE KJENT: David Beckham har spilt mot Lionel Messi både som Real Madrid og PSG-spiller. Nå skal de tidligere Barcelona-stjernen spille for den engelske fotballegendens MLS-klubb Inter Miami. Foto: Andrew Matthews

Beckhams gullgruve

Det hevdes også at David Beckham (48), som eier Inter Miami, har tjent svært mye på signeringen av Messi. Den tidligere Manchester United- og Real Madrid-stjernen kjøpte klubben for 25 millioner dollar for fem år siden.

Før Messi ble klar var klubben verdt 600 millioner dollar, mens den torsdag skal ha steget så mye som til én milliard dollar. Det er tilsvarende ti milliarder norske kroner.

