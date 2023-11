Ny Håland (16) herjer på Jæren: – Ser mange likheter

Se noen av Skurve Hålands lekre fulltreffere i reportasjen øverst!

– Vi har Norges beste støtteapparat, sier en fornøyd Kristian Skurve Håland når han tar imot TV 2 foran Frøylands oppgjør mot topplaget Varhaug i 4. divisjon en sen fredag ettermiddag.



Skurve Håland er bare 16 år, men ble hentet opp til A-laget allerede som 14-åring. Denne sesongen har unggutten virkelig markert seg som et av lagets beste spillere. 16 mål i serien, inkludert to hat trick, er det blitt hittil.

– Klart det var litt rart å komme på A-laget da jeg var 14. Der var det jo mange spillere som har jobb og et helt annet liv enn meg, så det var jo litt utfordrende å henge med på samtalene, ler angriperen, før han forteller om sin posisjon på banen:

– Jeg spiller mest ving, og liker å få ballen og utfordre én mot én. Jeg har scoret mest mål fra høyrevingen, men liker også å skjære inn fra venstrevingen og legge den i lengste hjørnet, røper Håland.

STORTALENT: Kristian Skurve Håland. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Uunngåelig sammenligning

Skurve Håland er fullstendig klar over at han bærer samme etternavn som Manchester Citys og Norges superstjerne Erling Braut Haaland. Det har naturligvis ført til en del kommentarer både fra lagkameratene og folk i lokalmiljøet.

SUPERSTJERNE: Erling Braut Haaland. Foto: PHIL NOBLE

At han i tillegg bøtter inn mål for Frøyland på A-lagsnivå har ikke akkurat ført til at sammenligningen med den eldre og verdensberømte jærbuen er blitt noe mindre den siste tiden.

– Ja, ja. Det er veldig mange som tuller med det. Han er oppvokst såpass nærme her på Jæren at mange tror jeg er i slekt med ham. Jeg har også noen slektninger i Nederland, og når vi er på besøk der så tror alle i Nederland at jeg er i slekt med Haaland, ler Håland.

– Men Erling Braut Haaland er selvfølgelig en spiller jeg ser opp til. Jeg følger med på kampene i Premier League og engelsk fotball, og det er veldig kult å se hvor god han er blitt. Spesielt prøver jeg å lære av bevegelsene hans på banen. Han er på rett plass til rett tid, han er smart og han er rask, poengterer angriperen.

– Men du føler ikke noe press med tanke på etternavnet ditt?

– Nei, nei, nei. Jeg har ikke noen relasjon til Haaland sånn sett, og synes det bare er løye og kult. Så jeg føler ikke noe press, svarer han med glimt i øyet.

MENTOR: Alf Ingve Berntsen er Erling Braut Haalands tidligere ungdomstrener i Bryne. Nå trener han en ny Håland i Frøyland. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Trenes av Braut Haalands ungdomstrener

Men likhetene med den eldre Haaland stopper ikke helt der. Skurve Håland trenes av Alf Ingve Berntsen, ungdomstreneren Erling Braut Haaland i mange intervjuer har trukket frem som den mest betydningsfulle treneren superstjernen har hatt i sin karriere.

– Alf Ingve Berntsen har betydd veldig mye for meg. Jeg tror ikke jeg hadde vært her og blitt hentet inn på A-laget som 14-åring om det ikke hadde vært for ham. Han gir meg tillit, og er en veldig smart og kjekk person, oppsummerer Skurve Håland, og legger til:

– Han snakker med meg og gir meg tips på hva jeg bør gjøre, og det gjorde han også med Erling Braut Haaland i sin tid. Alf Ingve har også understreket viktigheten av å være rask i moderne fotball, og jeg tror han liker hurtigheten min. Og hurtighet har jo han andre Haaland og, smiler Håland.

TRENER: Ragnvald Soma (i midten) er assistenttrener for Frøyland. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Ser likheter med Erling Braut Haaland

Alf Ingve Berntsen sparer ikke på rosen når han skal beskrive Skurve Håland som spiller.

– Han burde scoret 20 mål denne sesongen, han har bommet litt for mye, smiler Alf Ingve Berntsen, før han blir litt mer alvorlig:

– Det er en spennende spiller som har stabilisert seg på et høyt nivå, og som kunne spilt på et mye høyere nivå enn fjerdedivisjon allerede. Han er rask, driblesterk og kommer til å få en god karriere, mener Berntsen.

– Ser du noen likheter med Erling Braut Haaland?

– Ja, seriøsiteten og dedikasjonen til det de holder på med er lik. Han trener mye, er alltid pålogget og veldig målbevisst. I tillegg er han temposterk og teknisk god, så det er mange spennende ting med Skurve Håland, roser Erling Braut Haalands tidligere trener, som nå altså er A-lagstrener for Frøyland.

Frøylands assistenttrener Ragnvald Soma har en fortid som proff i klubber som Bryne, Brann, West Ham, Rapid Wien og Viking. Soma har et klart råd til lagets stjerneskudd.

– Det viktigste er først og fremst at han har det kjekt med det han holder på med. Kristian er ekstremt seriøs og lever som en toppidrettsmann allerede med tanke på rett mat og søvn og de tingene der. Han gjør veldig mye rett, og kan nå veldig langt, roser Ragnvald Soma.

STORE AMBISJONER: Kristian Skurve Håland har store ambisjoner på fotballbanen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Følges av storklubber

Skurve Håland er allerede på blokken til flere norske klubber. Bryne, Sandnes Ulf, Viking, Brann og nederlandske Go Ahead Eagles er blant klubbene som følger ham tett.

Både Brann og nederlandske Go Ahead Eagles ønsker å ha unggutten med på trening igjen.

– Go Ahead Eagles i Nederland er nok det beste laget jeg har trent med. Jeg føler at jeg tok nivået der, og de ville ha med på prøvespill igjen med G19-laget etter sesongen. Det spørs jo om jeg får tilbud, og jeg er jo usikker på om jeg vil flytte til Nederland nå, men det er jo uansett veldig kult, sier han om interessen fra den nederlandske Eredivisie-klubben.

– Jeg trente med Brann i fjor sommer og var med på en turnering med ungdomslaget deres, og de ville også ha meg med en uke etter høstferien for å trene med G19-laget deres, fortsetter Skurve Håland, men understreker samtidig at han ikke har fått noen konkrete tilbud fra klubbene som følger ham foreløpig.

SERIØS: Kristian Skurve Håland trener for å bli best mulig. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Utelukker ikke justering av etternavnet

Ambisjonene på fotballbanen er store.

– Jeg har som ambisjon å kunne leve av fotballen, og drømmen er å spille i Premier League eller en av de andre store ligaene i verden. Men jeg vet at jeg må jobbe knallhardt for å klare det, slår Skurve Håland fast.

Og om jærbuen skulle lykkes med å bli proff i utlandet en gang i fremtiden, utelukker han ikke en aldri så liten justering av hvordan han staver etternavnet.

– Ja, du vet aldri. Plutselig må jeg og skrive etternavnet med dobbel A, sier Skurve Håland og ler hjertelig.

