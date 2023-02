Ny Chelsea-smell: Milliardkjøpet parkert av supertalent

Karim Adeyemi (21) parkerte Enzo Fernández, så scoret han et mål som trolig vil bli husket i lang tid av Borussia Dortmunds supportere.

Borussia Dortmund-Chelsea 1-0

Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk og João Félix gikk alle rett inn i Chelseas Champions League-ellever.

Men igjen måtte Chelsea-eier Todd Boehly se milliardinvesteringene sine gå slukøret av banen.

For kampens store øyeblikk var det 21-åringen Karim Adeyemi som stod for.

Tyskeren satte på turboen da en kontringsmulighet bød seg. I løpsduell med Enzo Fernández var det utklassing.

– Det var bare fart, bare fart. Det er ikke mange som kan stoppe ham. Han slet litt med å finne seg til rette i starten av Dortmund-karrieren, men har funnet formen nå. Han kommer til å hjelpe oss veldig, sier Dortmund-kaptein Jude Bellingham etter kampen.

Adeyemi var iskald da han rundet Kepa Arrizabalaga og satte ballen i mål. En drømmescoring av supertalentet.

Å skulle stoppe Adeyemi som kontrer og har en hel banehalvdel å løpe på er høyt oppe på marerittlisten 🥲 Stakkar Enzo Fernandes — yiaman (@yiaman) February 15, 2023

– Utrolig at det står 0-0

Chelsea-supporterne slapp jubelen løs da Thiago Silva satte ballen i mål etter 16 minutter.

Dessverre for brasilianeren var det med hånden han fikk ballen i mål. Noe han var tidlig med å kommunisere til dommeren.

– Det er som en smash i volleyball. Han gir umiddelbart beskjed der, han prøver ikke å ta målet, sa Thorstvedt i pausen.

Det var en intens førsteomgang hvor João Félix var nærmest med et skudd i tverrliggeren.

– Felix har vært meget god i kveld. Han flyter rundt på banen. Det er noe spesielt ved ham, sa Erik Thorstvedt.

– Helt utrolig at det står 0-0 til pause, supplerte Morten Langli.

Chelsea-kapteinen beklager etter hands

Supertalent ydmyket milliardkjøp

Andreomgang var minst like intensiv som førsteomgangen.

Men Chelsea fortsatte å sløse med sjansene, det utnyttet supertalentet Karim Adeyemi.

21-åringen viste null respekt da han parkerte Enzo Fernández og rundet Arrizabalaga.

10 minutter før slutt fikk norske Julian Ryerson Champions League-debuten sin. Det tok ikke lang tid før lyngdølen markerte seg.

Nordmannen taklet en Chelsea-spiller, noe som satte sinnet i kok hos flere av bortelagets spillere.

Chelsea fortsatte å presse, men det ville seg ikke for bortelaget.

KEEPER UTSPILT: Dette var det nærmeste Chelsea kom. En årvåken Emre Can kom seg til streken og fikk ballen unna. Foto: JOHN MACDOUGALL

Fire minutter på overtid fikk Enzo Fernández muligheten til å gjøre det godt igjen, men langskuddet hans ble mesterlig reddet av Gregor Kobel.

Seieren til Dortmund sørger for at Chelsea har et tøft utgangspunkt til returmøtet på Stamford Bridge.