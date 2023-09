Nusa-SMS overrasker: – Sier litt om personligheten hans

LANGHUS (TV 2): De som kjenner Antonio Nusa (18) best er klar på at han ikke vil ta av etter superdebuten for Norge. Gamletreneren peker på en SMS som bevis.

– Ullevaal har fått en ny yndling! utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

For da Antonio Nusa scoret mot Jordan i landslagsdebuten var det flere som fikk øynene opp for 18-åringen.

– Det er en utrolig følelse i magen. Det er sånn «Wow!» sa Nusa om sitt første mål for Norge.

Veien til landslagsmålet startet i moderklubben Langhus. Spillere og trenere i klubben var på plass på Ullevaal for å få med seg Nusas landslagsdebut.

– Det betyr veldig mye for tettstedet Langhus, at vi har en så fin fyr som Antonio som representerer hele stedet, sier Langhus-spiller Kristian Frydendal Hellerud.



STOLTE: Guttene i Langhus er meget imponert over hvor langt Antonio Nusa har kommet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Dagen etter Jordan-kampen tok TV 2 turen til Langhus. Der skjønte man tidlig at Nusa var et spesielt talent.

Oppmannen i klubben, Jan Magne Hellerud, drar frem en historie fra barnefotballen.



– Når han hadde scoret nok, synes han, så ventet han på de andre og ga de anledning til å score også, sier Hellerud.



– Han hospiterte to årsklasser opp, for å få litt utfordring. Du behøvde ikke kunne fotball for å skjønne at han var noe ekstra.

DER DET HELE STARTET: I Langhus fikk Jan Magne Hellerud se Antonio Nusa briljere i barnefotballen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

SMS-en som imponerer



Etter barnefotball i Langhus gikk Nusas ferd videre til Stabæk som 13-åring. I Bærum fikk driblefanten Gaute Larsen som sin første trener.

– Antonio er en fantastisk fotballspiller, men han er også en reflektert, ydmyk og fantastisk fin gutt! All ære til ham, sier Larsen til TV 2.

Men Nusa vil gjerne dele æren, for det er tydelig at talentet setter pris på dem som har hjulpet ham på veien mot landslaget. Club Brugge-vingen holder fortsatt jevnlig kontakt med Larsen.

GAMLETRENER: Gaute Larsen trente Antonio Nusa da han først kom til Stabæk som 13-åring. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Ja, vi snakker om hvordan det går i Club Brugge og sånne ting. Når jeg spør ham, så svarer han ofte «Hvordan har du det da? Hvordan går det med deg?» og sånn da.

– Det er ikke ofte at man får meldinger fra en 18-åring som stiller det spørsmålet tilbake, altså! Det sier litt om personligheten hans.



– Er du trygg på at han holder beina plantet på jorden etter en sånn debut?

– Ja, veldig trygg på det. Du ser det, han har hatt store opplevelser tidligere, sier Larsen, og ramser opp:

– Han har scoret mot Porto i Champions League, debuterte i ung alder for Club Brugge og har vært «man of the match» i flere kamper der. Antonio har beina trygt plantet på jorden.

STABÆK: Antonio Nusa scoret som 16-åring i Eliteserien. Så kjøpte belgiske Club Brugge ham. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Starter Nusa mot Georgia? Dette sier Solbakken

Tirsdag venter Georgia til EM-kvalikkamp på Ullevaal. Mange håper å se Nusa i aksjon, og landslagssjef Ståle Solbakken går langt i å bekrefte at driblefanten får spilletid.

– Han kommer nok på banen, så får vi se, sier Solbakken, før han retorisk spør:

– Jeg tenker at han er en 60-minuttersspiller i høyt internasjonalt tempo. Så er det lurest at han kommer inn fra benken når noen er slitne, eller at vi guffer på fra start?

Fasiten får vi tirsdag.

