Nusa-detaljene som overbeviste Solbakken

Fotballkometen Antonio Nusa (18) imponerte stort under denne landslagssamlingen. Etter storspill i debuten mot Jordan, fulgte kantspilleren opp med to assist mot Georgia i går.

– Antonio Nusa har blitt en ny yndling for Ståle Solbakkens Norge. Det å levere på den måte han har levert på, er fenomenalt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om 18-åringens prestasjoner.



Antonio Nusas prestasjoner imponerer også landslagssjef Ståle Solbakken (55). Han er imponert over utviklingen til stortalentet.

– Han er jo litt inn og ut av Club Brugge. Jeg var og så han live i april-mai, og da var han ikke klar. Han har hatt en veldig fin utvikling over sommeren, og blant annet fått mer muskler, sier han til TV 2 dagen derpå Georgia-seieren.

Han kommer imidlertid med en klar beskjed til de som mener han burde tatt ut Nusa tidligere.

– Vi tok ham ut så tidlig som vi overhodet kunne. Jeg ser at det er noen som prøver seg på etterpåklokskap der, men det er først nå han har vært klar, mener 55-åringen.

Se Nusa herje i videoen under.

– Vi må være litt forsiktige

Norges landslagssjef mener at Nusa må få tid til å utvikle seg, og spille seg til en fast plass på Club Brugge i Belgia, der norske Ronny Deila er hovedtrener.

– Jeg tror vi fortsatt må regne med at det går litt opp og ned. Han kommer helt sikkert til å få mer spilletid i Brugge, også i de tøffere kampene, sier Solbakken.

ETTERSPØR TÅLMODIGHET: Landslagssjefen tror 2005-modellens prestasjoner vil variere, men hyllet hans prestasjoner denne landslagssamlingen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han trekker fram at Ronny Deila ikke startet Nusa i conference league-playoff-kampene mot Osasuna.

– Vi må litt være forsiktige. Samtidig var det beundringsverdig at han fulgte opp den Jordan-kampen i en viktig kamp etterpå.

Mathisen er også svært imponert over Nusas inntreden på det norske landslaget, og trekker særlig fram forarbeidet på Ødegaards 2-0-scoring.

– Jeg sa i går at «jeg ikke hadde sett maken på Ullevaal» Det mener jeg fortsatt i dag. Måten han finter på: Timingen, farten, teknikken og finessen. For en gave av en kantspiller. Det er dette Solbakken virkelig har savnet i sitt lag, sier han og fortsetter:



– Vi har fått inn en kantspiller som ser helt fabelaktig ut sammen med de andre norske angrepsspillerne.



POPULÆR: Nusa etter landslagsdebut mot Jordan Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Hyller mentaliteten

Dette var altså 2005-modellens første landslagssamling. Med prestasjonene hans i bakhodet, skulle man kunne tenke seg at oppmerksomheten kunne sette ut unggutten. Det fikk også Solbakken spørsmål om.

– Hvordan opplever du at han håndterer oppmerksomheten?

– Han er i balanse, og er veldig rolig til å være så ung. Han er også fornuftig, har gode foreldre og støtte fra folk rundt ham, mener Norge-sjefen.

Unggutten hadde føttene godt plantet på jorden etter Georgia-kampen.

– Det er enkelt for meg med spillere som Haaland og Ødegaard. Lett for meg å finne dem. Det er bare gøy, og ekstra gøy for meg å gi assister til dem også, sa han til TV 2 etter kampen.