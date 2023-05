NRK-profilen i tårer: – Jeg knekker sammen

– Det er bare det at jeg knekker sammen. Jeg kjenner at tårekanalene ... det blir veldig mye, beskriver 38-åringen overfor TV 2.

Han har nettopp blitt hyllet av tusenvis av Brann-supportere i Oslo Spektrum.

– Mange som drar i samme retning, synes jeg er veldig rørende i seg selv. Når det rettes mot meg, blir det selvfølgelig ekstremt personlig, forklarer Torp.

Anledningen er spesiell for den tidligere midtbanespilleren. I 2011 spilte han hele kampen da Brann slo Fredrikstad 2-0 i semifinalen i cupen.

Finalen to måneder senere fikk han ikke vært med på.

Torp fikk hjertestans i forbindelse med en seriekamp og ble tvunget til å legge opp.

Han er takknemlig for støtten han fikk i Bergen i etterkant.

DRAMATISKE BILDER: Carl-Erik Torp segnet om på banen på Fosshaugane Campus i Sogndal i slutten av september 2011. Da var han kun 27 år. Foto: Yttri, Tor

– Det er veldig spesielt for meg å stå foran en stor Brann-supportermasse. Å stå foran Bataljonen, treffer meg midt i hjertet. Det er noe med at jeg føler at jeg hadde en veldig fin tid, og de bryr seg om deg og husker deg. Det er det man ønsker, at man er husket, forklarer Torp.

Spilleroppholdet i klubben ble kort. Torp fikk bare 26 kamper før han brått måtte legge opp.



Han ble imidlertid værende som ungdomstrener og tilbragte totalt sju år i Bergen.

– Er det sårt for deg at du gikk glipp av den cupfinalen?

– Det er på en måte det. Hvis du setter det i en kontekst at jeg ikke kunne vært her, er jeg jo på den måten heldig. Men jeg føler at jeg har mistet mye, svarer Torp.

Han fortsetter:

– Jeg mistet en cupfinale som jeg hadde spilt for og gjort meg fortjent til å spille. Det er utrolig kjipt at jeg ikke fikk den. Men når alternativet er at jeg ikke hadde vært er, kan man se på det og tenke at det er greit, men det er surt.

Lørdag er han på plass på Ullevaal Stadion som ekspert for NRK.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp, her under kvinnenes cupfinale mellom Brann og Stabæk i fjor. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Du har et nært og tett forhold til Brann. I morgen er du nøytral. Hva tror du?

– Jeg ser for meg en ekstremt åpen fotballkamp. Det er helt umulig å spå en klar favoritt, selv om jeg tror Brann er litt favoritt på oddsen, svarer Torp, og legger til:



– Det blir også en spennende kamp på tribunen. Det er en fantastisk supporterskare her, som jeg selvfølgelig har et nærmere forhold til enn Lillestrøm, men de er også fantastiske. Kanarifansen mot Bataljonen blir også en herlig kamp.

Avspark er kl. 16.00.