Aston Villas Alisha Lehmann har signert en avtale med sport- og energidrikken Prime.

– Barbie-jenter drikker Prime, skriver Lehmann selv på X om nyheten.

Barbie Girls Drinks Prime🎀💄 https://t.co/yuVGLsiD1h — Alisha Lehmann (@lehmann_alisha) September 5, 2023

Sveitseren går dermed i fotsporene til Erling Braut Haaland.

Jærbuen annonserte hans samarbeid med merkevaren på Instagram 25. august.

– Veldig kostbart

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik skjønner godt hvorfor Prime vil knytte seg til de to stjernene.

– Jeg tror det har en stor effekt for merkevaren Prime og det er nok veldig kostbart for dem. Det i seg selv forklarer egentlig mye hvorfor de gjør det. De anser tilnytningen til disse store fotballprofiler som så virkningsfullt, at det vil være verdt det for merkevaren.



NY SPONSOR: Alisha Lehmann gleder seg over samarbeidet med Prime. Foto: Barrington Coombs

Valen-Utvik mener det kan tyde på at Prime, som Youtube-stjernene Logan Paul og KSI (Olajide Williams) er kjent for å promotere, vil utvide sin målgruppe.

– Det kan virke som de vil gjøre noe med merkevaren. Den har jo et image som ofte appellerer til unge gutter som følger Paul og KSI, sier hun og utdyper:

– At en «artig» energidrikk vil koble seg på Haaland og Lehmann, er et ganske tydelig grep for å kunne posisjonere produktet sitt for større og mer voksne målgrupper.

– Nøye planlagt, med andre ord?

– Å, ja da! Dette koster dem skjorta, hevder SoMe-eksperten.

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra finansdirektør i Team Haaland, Egil Østenstad, men har ikke fått svar. Han har tidligere bekreftet samarbeidet overfor VG.

Haaland-kritikk

Haaland har tidligere fortalt om hvordan han optimaliser hverdagen som toppidrettsutøver.

– Jeg mener søvn er det viktigste i verden, sa Haaland i podkasten «Impaulsive».

Valen-Utvik undrer seg derfor over hvorfor jærbuen har valgt å inngå samarbeidet med Prime.

– Energidrikk i seg selv har vært veldig omdiskutert. Man kan stille spørsmål til hvor smart det er å knytte Haaland-merkevaren til akkurat en energidrikk. Jeg håper han får godt betalt, sier hun og forklarer skepsisen:

– Haaland er jo en type som snakker om helse, soving, meditasjon, det er ikke måte på, så å koble seg opp mot energidrikk er kanskje en litt rar kobling.

POPULÆR: Erling Braut Haaland møter fansen under denne ukens landslagssamling. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Distributør: – Vil styrke merkevaren

Conaxess Trade er distributører av Prime for Congo Brands i Norge.

Produktansvarlig Henriette Bøhler forteller at de verdsetter samarbeidet med en merkevareeier som investerer i sine merkevarer med attraktive partnere.



– Dette er en del av strategien til Congo Brands, som eier Prime. Valg av partnere og ambassadører gjøres av merkevareieren eller Prime. Det er selvfølgelig alltid spennende når store profiler fronter merkevarene vi jobber med, sier Bøhler.

– Hva betyr det for dere at Prime samarbeider med Haaland og Lehmann?

– Prime har over tid innledet flere store samarbeid innen idrett, og også innenfor europeisk fotball. Haaland er jo en av de største profilene for øyeblikket, og for oss i Norge er det selvfølgelig stort at Prime har signert ham, svarer Bøhler i Conaxess Trade.

– Vi har selvfølgelig tro på at denne typen samarbeid vil bidra til styrken merkevaren Prime har, fortsetter hun.

I motsetning til Haaland regnes ikke Lehmann som en av verdens beste fotballspillere.



Hun har likevel over 15 millioner følgere på Instagram.

– Burde de heller gått for en spiller som Ada Hegerberg?

– Det er vanskelig for meg å uttale meg så mye om, fordi jeg er ikke inni hodet til Paul og KSI, sier Valen-Utvik.

– Det kan være gjort av ulike årsaker: At de mener dette er en kommersiell profil som passer til deres merkevare eller at Ada og co. ikke takket ja til forespørselen.

– Hvem tjener mest på en slik avtale?

– Dette er nok en god avtale og vinn-vinn for alle parter, rent økonomisk. Man vet ikke hva den går utpå, men de ler nok hele veien til banken alle sammen her, sier Valen-Utvik.

Da Paul og KSI kom til Norge for å lansere drikken i Oslo, var det ville tilstander og flere besvimte.

– Det var jo stappfullt med unge tenåringsgutter på Aker Bryge, men de har nok også eldre fans som har fulgt med i mange år på boksingen og alt det andre de gjør, sier Valen-Utvik.

Bøhler understreker at de fortsatt er tidlig i lanseringsfasen for Prime Hydration, som kom på markedet i slutten av juni. Hun bekrefter samtidig at etterspørselen er høy.

KAOS: Slik så det ut da KSI og Logan Paul lanserte Prime i Oslo. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Mottakelsen av Prime har vært enorm, og oppmerksomheten rundt signering av Haaland er selvfølgelig også positiv.

I mai kunngjorde Mattilsynet at Prime var ulovlig å selge fordi produktet inneholdt for mye A-vitamin, manglet tilstrekkelig merking og flere av produktene inneholdt mer koffein enn det som er tillatt for energidrikker i Norge.

De nye variantene er tilpasset det norske lovverket.

– Det er ikke noe hokus pokus. Det er en ultraprosessert drikk proppfull av tilsetningsstoffer og fullstendig blottet for positive helseeffekter, som markedsføres som en sports- og energidrikk, har klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør uttalt til TV 2.

SLIK SER DE UT: Energidrikken Prime som ble lansert på Aker Brygge i juni. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Ettertraktet sponsorobjekt

Haaland inngikk en gigantisk Nike-avtale i mars. I tillegg har 23-åringen også samarbeid med blant andre teknologiselskapet Samsung, klokkemerket Breitling og TV-kanalen Viaplay.

Haaland fronter også sitt nye drikkeflaskekonsept: Aquafigure.

CEO Arne Martinsen forteller at samarbeidet mellom Haaland og Aguafiguere ble innledet i 2020, og at Manchester City-stjernen har håndplukket motivene selv.

– Som en av verdens råeste atleter er vi selvsagt utrolig stolte over å ha Erling med på laget. Tidspunktet kunne neppe vært bedre, sier Martinsen til TV 2.



– Erling har investert i og har en mindre eierandel i Aquafigure. Han vil også fungere aktivt som ambassadør for selskapet, sier han videre.