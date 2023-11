Norske storagenter varsler søksmål mot fotballforbundet

Syv av de største agentselskapene i Norge truer Norges Fotballforbund (NFF) med å gå til retten over det nye regelverket som ble innført av FIFA, og i forlengelsen av dette NFF, tidligere i år.

– Vi mener det er i strid med norsk lov, sier advokat Christoffer Johnsen i Ræder Bing, som representerer agentene i saken.

– Dette vil gjøre det vanskeligere for spillere med lavere lønn å skaffe seg kvalifisert bistand i forhandlinger med fotballklubbene, sier han også.

– Vil ikke trekke tilbake

Bakgrunnen er at det i år ble innført nye FIFA-regler for agenter. Disse innebærer blant annet et tak for hvor stort agenthonorar som kan utbetales (3-5 % av spillerens lønn, avhengig av inntekt). Dette er ett av punktene agentene mener er i lovstridig.

– Det er vår vurdering at vesentlige deler av agentreglementet er i strid med konkurranseloven, skriver advokaten på vegne av agentene, som truer med at «innføring av agentreglementet kan eksponere NFF for et betydelig erstatningsansvar».

Agentene mener at det nye regelverket allerede har påført dem økonomiske tap, og at det «vil være snakk om tap i millionklassen».

– Det kreves at NFF trekker tilbake agentreglementet og utsetter implementeringen i Norge inntil det har blitt rettskraftig avgjort om agentreglementet er i overensstemmelse med felleseuropeisk konkurranserett, er beskjeden fra agentene.

– Vi vil ikke trekke tilbake eller utsette implementering av regelverket inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til TV 2.



Hele svaret til fotballforbundet kan du lese nederst i saken.

– Påfallende

Advokat Christoffer Johnsen utdyper på vegne av agentene. Han mener at:



Regelen om at det nå kun er spillere som skal betale agenthonorar, er å betrakte som «prisfiksing» i praksis ved at klubbene – via NFF – får bestemme at de ikke lenger trenger å betale dette.

Risikoen for agentene øker gjennom bestemmelsen om at agenthonorarene skal avgjøres av hva en spiller får inn på konto, og utbetales hver tredje måned.

Det er påfallende at agentene er den eneste gruppen som skal ha begrensninger på inntekt i fotballbransjen.

Tilbudet for fotballspillere blir dårligere fordi det vil føre til færre konkurransedyktige agenter i markedet, og det vil særlig gå ut over spillere med lavere lønn fordi disse er mindre lønnsomme for agentene og vil risikere å stå uten et ordentlig agenttilbud. Videre er det grunn til å tro at agentene vil kunne legge mindre ressurser i oppfølging av spillerne, f.eks. ved å besøke unge spillere som nettopp har flyttet til utlandet.

Lignende initiativ fra agenter i Tyskland, Spania og England har ført til at reglementet er satt på vent der. I Frankrike, Italia og Nederland har de nasjonale forbundene ikke implementert reglene, selv om fristen for dette fra FIFA var 1. oktober. Dermed vil norske agenter svekke sin posisjon internasjonalt eller bli nødt til å flytte deler av virksomheter til utlandet.

Fristen for varselet er onsdag 15. november.

ENGASJERT: Erling Braut Haalands agent Rafaela Pimenta står i bresjen for et søksmål mot innføringen av det nye regelverket for agenter i England. Foto: LaPresse

– Pliktig til å innføre

Mottakerne av varselet i NFF var Karl-Petter Løken og juridisk rådgiver Hanna Kjærnet. TV 2 kontaktet tirsdag formiddag Løken for et svar om saken.

Han henviste til kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen, som ba om å få tilsendt spørsmål på mail.

Tirsdag kveld svarer NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn med følgende uttalelse tilsendt av kommunikasjonssjef Yngve Haavik:

– NFFs utgangspunkt er at det er positivt at FIFA innfører lisenskrav som bidrar til å øke kompetansen blant fotballagenter. Det vil også bidra til et mest mulig velfungerende overgangsmarked.

– Videre er det slik at NFF er pliktig til å innføre FIFAs agentreglement i henhold til fotballens regelverk. NFF vil derfor ikke trekke tilbake eller utsette implementering av regelverket inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse, sier Fisketjønn.