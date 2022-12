Norske legender i sorg etter Pelés bortgang – hyller stjernen

Torsdag kom nyheten om at den brasilianske fotballegenden Pelé er død. Han ble 82 år gammel. Det bekrefter agenten hans, Joe Fraga, til nyhetsbyrået AP.

Pelé har den siste tiden vært innlagt på Albert Einstein-sykehuset i São Paulo.

GIKK BORT: Torsdag kom den triste meldingen om at fotballikonet Pelé er død. Foto: NACHO DOCE

Pelé ble verdensmester tre ganger, og er av svært mange ansett som en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene.

Egil Drillo Olsen husker best Pelé da Brasil spilte mot Sovjetunionen under VM i 1958.

– Da var jeg 16 og Pelé var 18 år. Jeg sto ganske nære banen, og siden den gang så fulgte jeg med på han gjennom hele karrieren.

– Han var symbolet på det perfekte. Det var ingenting han var ekstra god på, men hadde bare alt. Definitivt en av de største, sier Drillo til TV 2.

Åge Hareide sier det er veldig triste nyheter.

– Det er jo kjempetrist. Han har vært en levende legende i en mannsalder. Jeg mener fortsatt at han var tidenes beste. Lionel Messi har gjort veldig mange fine ting, men hvis man ser på karrieren så er han mer helhetlig enn Messi. Veldig triste nyheter, sier Hareide til TV 2.

NRK-veteran Arne Scheie hyller det Pelé gjorde for fotballen.

– Det er forferdelig trist. Han er en av verdens største idrettsmenn gjennom tidende, ikke bare innenfor fotballen, sier tidligere fotballkommentator Arne Scheie til NTB.

– Pelé var en unik spiller. Det han har gjort taler for seg selv. Han var et fantastisk forbilde for alle som drev med fotball, sier Scheie.

– En unik spiller som har gått bort, sier TV 2 fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Han har vært målestokken for alle som har kommet etter. Pele vant tre VM. Første gang som 17-åring – det er så unikt, sier Alsaker.