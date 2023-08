«Norske» Klaksvík rystet Molde

KÍ Klaksvík – Molde 2-1

– Jeg blir forbannet når det ikke ser ut som vi tar det på alvor. De baklengsmålene vi slipper inn er rett og slett katastrofe. Man kan ikke være fonøyd når vi spiller på denne måten, sier Molde-trener Erling Moe til Romsdals Budstikke.



Sensasjonslaget fra Færøyene har slått ut både Ferencvaros og BK Häcken.

Tirsdag kveld rystet KÍ romsdalsklubben. Klaksvík trenes av Molde-legendene Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad, som til sammen har over 900 kamper for nettopp Molde.

– I dag er vi overhodet ikke fornøyd med prestasjonen og det vi viser av tilstedeværelse og initiativ. En veldig skuffende forestilling, sier Moe.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem sendte bortelaget i ledelsen like etter pause, men så slo Árni Frederiksberg og KÍ Klaksvik tilbake.

I STORFORM: Árni Frederiksberg scoret to mål i første oppgjør mot Molde, som er hans femte og sjette i årets Champions League-kvalifisering. Foto: Emma Wallskog / Bilbyrån

– Vi jobber godt og kriger, også er vi noen seige stabukker hele gjengen. Det er tungt å komme under 0-1, så det viser styrken og troen i laget når vi snur det til seier, sier Klaksvík-spiller Vegard Forren, som har lang fartstid i Molde.



Først gjorde Frederiksborg nærmest alt selv etter en assist fra Vegard Forren, før han satte inn 2-1 etter målgivende av moldenseren og innbytter Sivert Gussiås.

– Det er imponerende. Han er avgjørende for oss, ikke bare i Europa men også i hjemlig liga med gode dødballer og den biten der, sier Forren om tomålsscoreren.

GJENSYN: Tidligere Molde-spiller og nåværende KÍ-spiller Vegard Forren i duell med nåværende Molde-spiller Kristoffer Haugen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nå står Frederiksberg med hele seks mål i Champions League-kvalifiseringen.



– Frederiksberg var en av stjernene i ligaen da vi sendte færøysk fotball i starten av pandemien, og det er han tydeligvis fortsatt! For en enorm prestasjon av han, Magne Hoseth og resten av Klaksvík, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Kun halve jobben er gjort

Returkampen spilles tirsdag 15. august på Aker Stadion.

– Det blir tøft, så det var viktig for oss å skaffe et godt utgangspunkt så det blir litt artig på Aker´n. Vi drar dit med tro og håp, sier Forren.

SPENNENDE RETUR: Erling Moe og assistenttrener Trond Strande så KÍ Klaksvík gå seirende ut av det første oppgjøret i tredje kvalifiseringsrunde. Foto: Jens Kristian Vang / NTB

Vinneren av dobbeltoppgjøret møter enten Olimpija Ljubljana eller tyrkiske Galatasaray i playoff-kampen til Champions League. Det er siste hinder før et eventuelt gruppespill.



– Vi har satt oss i en god posisjon, men kun halve jobben er gjort. Vi har en knallhard kamp i Molde, og ja de taper, men de er nok ikke misfornøyd med at det kun er ett mål, sier KÍ-trener Magne Hoseth til TV 2.

BLIR TØFT: Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad tar med seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret mot Molde, men tror romsdalingene blir forsterket. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ny sensasjon?

På spørsmål om Klaksvík kan gjennomføre nok et fotballmirakel, svarer den tidligere Molde-legenden:

– Alt er mulig i fotball, det har vi bevist nå en liten stund. Men over to kamper skal de være et mye bedre lag enn oss, i hvert fall på papiret.



TV 2s fotballekspert er også klar på at Molde skal og bør gå videre over to kamper.

– Det er et fotballsjokk at Molde taper for Klaksvik, og hvis de skulle ryke ut for et lag fra Færøyene vil det være veldig flaut for Erling Moe og hans menn. Returoppgjøret betyr enormt på veldig mange måter, og det blir meget interessant å se hvordan Klaksvik står i mot det massive presset som vil komme i Molde. sier Mathisen.

SJOKKERTE: Jesper Mathisen kaller 2-1-seieren til KÍ Klaksvík over Molde for et fotballsjokk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Molde er fortsatt favoritter til å gå videre, men nå får de plutselig en langt tøffere oppgave enn det jeg så for meg, fortsetter han.

Dødball-sjanser

Magne Hoseth mot Erling Moe. Vegard Forren mot Magnus Wolff Eikrem og Molde mot KÍ Klaksvík. Det var duket for «norsk» duell i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League.



Kampen ble spilt på nasjonalarenaen i Tórshavn grunnet Uefas regler for stadionkrav, og begge lag kom til flere store sjanser foran et nesten utsolgt stadion.

Etter åtte minutter kom Molde-stopper Martin Bjørnbak til en stor sjanse fra fem meters hold. men fyrte ballen langt over mål.

Like etterpå fikk Klaksvík en stor mulighet på corner, men Anders Hagelskjær fikk avverget.

Kun minutter senere var Hoseths menn kun centimetere unna å ta ledelsen, men Frederiksbergs volley gikk like utenfor den nærmeste stolpen.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

For femte strake omgang har Hoseths menn spilt uten å verken score eller slippe inn mål i Europa, men i andre omgang stoppet Molde den rekken.

For en assist

Knappe to minutter etter pause slo Martin Linnes innlegg fra Moldes høyreside. Foran mål stod Molde-kaptein Wolff Eikrem, som satte ballen i mål og sendte Molde opp i en 1-0-ledelse.

KAPTEINSJUBEL: Martin Linnes og Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem kan smile for Molde-scoring tidlig i andre omgang. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Så slo Klaksvìk tilbake. 1-1-scoringen kom fra ingen ringere enn hat trick-helten fra Häcken-kampen i forrige kvalifiseringsrunde.

Frederiksberg slo et frispark ved midtstreken selv, før han fulgte opp flere dueller inne i Moldes 16-meter. Forren mottok så ballen som han spilte tilbake til lagkameraten. Frederiksberg lurte alle, gikk for et skudd i nærmeste hjørne og satte inn utligningen.

Frederiksberg fortsatte å sjokkere Erling Moes menn. Fire minutter før fulltid satte han inn 2-1 og sendte de færøyske supporterne til himmels.

Det ble også sluttresultatet etter første oppgjør. Nå venter returkampen på Aker Stadion om én uke.

Før returkampen skal Molde møte Sandefjord i Eliteserien. Den kampen spilles lørdag.