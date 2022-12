Norske Eythor (22) får MLS-sjanse: – En uslepen diamant

Nordmannen Eyhtor Bjørgolfsson har herjet på collegenivå. Nå venter en gyllen mulighet i MLS.

– Det var en utrolig lettelse. Det er drøm som går i oppfyllelse. Det har alltid vært en drøm å bli proff. Da navnet mitt kom opp, var det mange følelser i sving, sier han til TV 2.

Det var tidligere denne uken at angriperen ble draftet av storklubben Seattle Sounders.

– Jeg fulgte med på mobilen min, så sto det plutselig at Seattle hadde plukket meg. Rett etter ringte klubben meg.

– Det var litt surrealistisk. Jeg er fortsatt litt målløs. Jeg har jobbet hardt de fire siste årene og snakket mye med klubber her og der, også før draften. Jeg var ganske trygg på at jeg ville havne et sted, men visste ikke at det ble Seattle, forteller nordmannen.

Den amerikanske storklubben går en spennende tid i møte. I februar skal de nemlig spille VM for klubblag i Marokko. Der skal også klubber Real Madrid og Flamengo.

– Jeg kommer for å lære, men samtidig håper jeg å komme med helt fra starten. Jeg vet ikke hva ståa er for meg med tanke på Klubb-VM, men det er et mål i seg selv å komme med dit.

– Det hadde vært gøy. Men jeg må prestere under sesongoppkjøringen som starter rett over nyttår.

Den halvt islandske spissen ble draften som nummer 38 totalt i MLS SuperDraft. Og det at det ble nettopp Sounders, er noe angriperen er veldig glad for.

NEWS | With the No. 38 pick, we have selected Eythor Bjørgolfsson.



Welcome to Seattle, @eythormartin! 💚 pic.twitter.com/k3Tf8vdI4d — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) December 22, 2022

– Jeg snakket med familie og kjæresten min på forhånd om hvor det hadde vært gøy å dra. Seattle var en av de plassene. Det er en stor klubb med mye historie. De har vært gode i USA lenge. Det er også en fin by, og området er nok noe av det nærmeste du kommer Norge i USA.

– En uslepen diamant

Nicolay Netskar, som jobber for College Scholarships USA (CSUSA) i Norge og som selv har spilt for U23-laget til Seattle Sounders, mener Bjørgolfsson er en spiller med svært spennende ferdigheter.

– Han er en kraftspiss med en voldsom fysikk. Han liker å komme i boksen i fart og mose til. Så er han veldig smart i posisjoneringen. Han kan lage kaos i motstanders boks, sier Netskar som har fulgt spissen tett i flere år.

Angriperen har vist seg som en målfarlig mann i USA. I Norge er 2. divisjonsfotball for Nardo det høyeste nivået han har spilt på. Der ble det to mål på fire kamper i 2021. Foto: UK Athletics

Den 195 høye spissen scoret ti mål på 19 kamper i sin siste sesong for University of Kentucky.

– Før han dro til USA var han litt uferdig, men man så potensiale hele tiden med fysikken med hurtighet og styrke. Han er en typisk spiss som det ikke finnes så mange av. En rendyrket spiss.

Netskar forteller at spissen virkelig har fått vist seg frem på collegenivå.

– Han er en uslepen diamant. Han har vært i Kentucy der de har et kjempeopplegg, og han har utviklet seg veldig bra. Nå er han blitt en sterk avslutter og bedre i banespillet.

Nicolay Netskar spilte selv for Seattle Sounders i 2015.

Han tror at Bjørgolfsson har gode muligheter for å få slippe til i MLS.

– Det er ikke lett å spille seg inn. Det er et høyt nivå. Men han er en type som har mye på plass. Det kommer litt an på hvordan han klarer å tilpasse seg tempoet, men jeg har troen på at han kan klare det.

Og at nordmannen kommer til en av de største klubbene i MLS, er det liten tvil om.

– Det er en klubb med stolte tradisjoner og masse tilskuere. Jeg ble overrasket selv da jeg spilte der. Jeg visste det var stort, men visste ikke det var så stort. De har en skikkelig supporterkultur.

22-åringen har hatt mye å juble for i Wildcats-trøyen. Foto: UK Athletics

Alltid vært en målscorer

Nordmannen er et ubeskrevet blad på toppnivå i Norge. Han har markert seg som en målscorer for Ull/Kisa 2, samt et kort opphold i 2. divisjonsklubben Nardo. I 2018 gikk turen til USA for å kombinere fotball med studier i Kentucky.

Det var litt tilfeldigheter som gjorde at målmaskinen endte i Amerika.

– Da jeg var yngre, bodde jeg tre år i Belgia fordi min mor fikk jobb der. På skolen jeg gikk på var det en kar som tipset meg om at collegefotball i USA kunne være noe for meg. Så jeg hadde det i bakhodet da jeg kom tilbake til Norge, sier Jessheim-karen.

Spissen, som har islandsk far og norsk mor, kom i kontakt med CSUSA, som tilrettelegger for norske spillere som ønsker seg til statene.

– Jeg var på showcaser flere ganger. I 2018 kom treneren til Kentucky for å komme å se på meg. De trengte ny spiss og kom for å se på. Jeg tenkte bare: «Nå prøver jeg noe nytt og utvider horisonten min.»

22-åringen, som også har vært innom den semi-profesjonelle klubben Vermont Green, beskriver USA-oppholdet som et eventyr så langt.

– Det har vært helt utrolig. Jeg kom til et sted veldig ulikt Norge. Det tok litt tid å bli vant til.

– Det er midt i USA. Hvordan folk er og opptrer, de er veldig hyggelige, men veldig annerledes enn Norge. Det er vanskelig å sette fingeren på det, jeg kunne skrevet et helt essay om det. Det er så mye USA som det kan bli. Det er varmt og man er midt i «redneck-land».

Samtidig er han klar på at fasilitetene rundt universitetet holder skyhøyt nivå.

– Det sportslige og fasilitetene er de beste i USA. Det er ikke mange proffklubber som kan måle seg. Det har vært en fryd.

En fin vei til MLS

Netskar, som følger den amerikanske collegefotballen svært tett gjennom sin jobb, mener at nivået på de beste lagene er veldig høyt. Han forteller også at mange av spillerne som blir draftet fra college til MLS, ender opp med svært gode karrierer.

– Man ser på landslagene til USA og Canada at det er mange som har gått den veien via college. I VM-troppene var det vel åtte spillere på USA og seks på Canada som hadde collegebakgrunn. Det er en viktig rekrutteringsarena for klubbene i MLS.

– Det er mange MLS-klubber med bra interesse nå, men det er noe spesielt med Sounders.

Skal vi tro Netskar, kommer Bjørgolfsson til å få tid til å etablere seg.

– Jeg tipper han blir en slags utviklingsspiller i starten. Han får nok litt tid, for han er fortsatt relativt ung. Hvis han virkelig slår til, kan han nok karre seg til en plass i VM-troppen. Det hadde vært helt enormt.