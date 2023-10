Norsk nedtur: Falt til nedrykksplass

ULLEVAAL (TV 2): Norge står fortsatt uten seier etter tre kamper under Leif Gunnar Smerud i Nations League.

Norge - Frankrike 1-2

De norske fotballkvinnene gikk på et nytt tap da de møtte favoritt Frankrike, som vant 2-1 på Ullevaal fredag kveld.

Maren Mjelde var uheldig og satte ballen i eget mål midtveis i første omgang. Marit Bratberg Lund utlignet for Norge da hun kjempet inn 1-1 etter en times spill, men midtstopper Wendie Renard scoret 2-1 få minutter senere på en heading etter hjørnespark.

Debutanten med klar beskjed i kamera

– Vi kjempet, og vi gjorde ganske mye bra, så det er kjipt ikke å stå igjen med poeng, sier Norge-forsvarer Maria Thorisdottir til TV 2.

– Det var veldig frustrasjon rett etterpå, for vi var tidvis der, så det er kjipt å få 1-2-resultatet. Du tar ikke med deg noe positivt, sier Norges midtbanespiller Ingrid Syrstad Engen til TV 2.

– Det er masse følelser. Det er både stolthet over utvikling av vårt eget spill når vi klarer å spille oss ut, men samtidig er det ekstremt frustrerende å tape på hjemmebane når det er en så fin og jevn kamp som vi har muligheter til å ta, sier Norge-målvakt Aurora Mikalsen.

SELVMÅL: Maren Mjelde klarte ikke å stokke beina da Frankrike tok ledelsen midtveis i første omgang. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Tre kamper inn i Nations League-gruppen står Norge fortsatt uten seier og med kun ett poeng. Frankrike topper gruppen med full pott.

– Totalt sett er det den beste kampen vi har gjort i de tre kampene vi har spilt mot et veldig, veldig godt lag. Det er noe å ta med oss videre. Det er ikke noe «quick fix», sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.

Tårene triller

Etter Østerrikes 2-1-seier over Portugal falt Norge til sisteplass i gruppen. Sisteplassen rykker ned i Nations League og får dermed en vanskeligere kvalifisering til EM i 2025.

Norge har fortsatt tre kamper igjen av gruppen. Den første kommer mot Frankrike på bortebane tirsdag.

DEBUT: Mimmi Löfwenius Veum spilte sin første landskamp. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Svenske Mimmi Löfwenius Veum, som ble klarert for spill onsdag, ble kastet rett inn fra start til sin landslagsdebuten. Vålerenga-spissen spilte hele kampen, og hun var involvert i utligningsmålet med innlegget i forkant av scoringen til Marit Bratberg Lund.

– Det er fantastisk å oppnå mål og noe man har jobbet for i lang, lang tid. Det var en utrolig fin dag, og jeg kunne ikke vært mer glad over å få dele det med denne gjengen her, sier Löfwenius Veum til TV 2.

