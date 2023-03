Norsk CL-komet sjokkerte på trening: – Folk ble pisset på og avkledd

LISBOA (TV 2): En formidabel utfordring venter Club Brugge som i kveld jakter Champions League-kvartfinale. Med seg til Portugal har klubben en nordmann på 17 år som er kjent for være totalt fryktløs.

Navnet på unggutten: Antonio Nusa.

Denne uka er han tilbake i landet der han i september i fjor ble historisk som yngste nordmann med spilletid i Champions League.

Målet hans i 4-0-seieren over Porto gjorde at han ble tidenes yngste målscorer i Europas gjeveste turnering.

I kveld må Club Brugge og Antonio Nusa igjen levere en magisk prestasjon på portugisisk jord. Etter å ha tapt 0-2 for Fredrik Aursnes og Benfica i det første oppgjøret, er utfordringen formidabel.

STORT: Mektige Estádio da Luz tar over 65.000 tilskuere. Men i Stabæk er de overbevist om at det ikke biter på Antonio Nusa. Her i forkant av gårsdagens trening i Portugal. Foto: Øyvind Brattegard

Spørsmålet er om Nusa kan være jokeren Club Brugge trenger.

− Antonio kan spille en viktig rolle i et slikt oppgjør. Han er en spiller som kan utgjøre forskjellen på den siste tredjedelen. Han er målfarlig, leverer målgivende pasninger og er en god angriper, sier Club Brugge-manager Scott Parker til TV 2 .

Dagen før dagen vil han imidlertid ikke avsløre hvilken rolle 17-åringen er tiltenkt i tirsdagens oppgjør på mektige Estádio da Luz.

− Det er riktig å spørre om han kan bidra, for han er et stort talent, men vi får se på kampdag hva det ender med, sier han.

OPTIMISTISK: Selv om det ble 0-2-tap hjemme, mener Scott Parker at Club Brugge spillemessig var langt bedre enn resultatet i hjemmekampen. Derfor har han fortsatt håpet før returen i kveld. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

− Folk ble pisset på og avkledd

Kanskje er det X-faktoren til Antonio Nusa den belgiske klubben trenger for å ta seg videre i Champions League.

For at 17-åringen har spesielle kvaliteter, det kan nåværende TV 2-ekspert Yaw Amankwah skrive under på.

Han var lagkamerat da Nusa for første gang slapp til på Stabæk-trening i 2021-sesongen og kommer aldri til å glemme inntrykket han satt igjen med.

− Han fikk være med å trene fordi det var høstferie eller arbeidsuke eller noe. Allerede på første økt så du at det var noe spesielt. Jeg husker blant annet en øvelse der vi spilte én-mot-én, der du spiller ballen opp på en kantspiller som deretter utfordrer. Antonio tok motet fra folk. Folk ble pisset på og avkledd, sier Amankwah.

Da gikk Antonio Nusa i tiendeklasse.

− Etter hvert begynte folk å bruke lenger tid for å unngå å møte Antonio. Man knytte skoene og sånt, sånn at man brukte lenger tid i køen og på den måten fikk en annen motstander enn Antonio. Da var han 15 år gammel ..., sier Amankwah.

BRAKSUKSESS: I mai 2021 fikk Antonio Nusa debuten. I august samme år ble han solgt til Club Brugge for en totalpakke verdt over 30 millioner. I kveld håper han på spilletid i åttedelsfinalen av Champions League. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Nå er riktig nok avdankede Amankwah byttet ut med langt bedre motstandere som Nicolas Otamendi og Antonio Silva.

Men Scott Parker er klar på at Nusa har ferdigheter, og at han viste det senest da han fikk en omgang i forrige serierunde i Belgia. Riktig nok ble det 0-3-tap

− Antonio har gjort det bra de siste ukene. Utviklingen hans har gått riktig vei. Han kom inn sist og hadde påvirkning på laget. Jeg har sagt til deg før at han er et stort, stort talent, men samtidig må man ikke legge for mye press på ham, sier Parker.

− Har sett ham stresse én gang

Samtidig er de som kjenner ham aller best de som kanskje er sikrest på at Antonio Nusa vil takle presset som eventuelt venter i Portugal i kveld.

− En ting er å score i Champions League, men Antonio gjør det som om det er den største selvfølge, sier Gaute Larsen.

Den mangeårige Stabæk-treneren, som etter hvert ble klubbens toppspillerutvikler, er trolig den treneren som kjenner Antonio Nusa klart best.

På fotballbanen beskriver 61-åringen Antonio Nusa som leken, uredd og full av selvtillit.

KJØRELÆRER: Gaute Larsen stilte som privatsjåfør slik at Antonio Nusa kunne stille opp på Stabæks treninger som 10.-klassing. Til slutt ble Larsen lei av å være sjåfør, og da endte det like greit med at Antonio Nusa prøvekjørte til og fra treningene på Bekkestua. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kun én gang har han følt på at Nusa har virket ubekvem.

I starten av Stabæk-karrieren, da Nusa fortsatt gikk på ungdomsskolen midt i korona-perioden, fungerte Larsen tidvis som Nusas personlige sjåfør til og fra trening.

− Det ble mye kjøring fram og tilbake, der vi diskuterte fotball, trening og livet generelt. Men så ble jo jeg litt lei av å være sjåfør. Så da Antonio hadde blitt 16 år, spurte jeg om han hadde trafikalt grunnkurs. Det hadde han. Så da kjørte jeg til side på en bensinstasjon og sa at «nå kjører du». Det er første gang jeg har sett han stresse, sier Gaute Larsen.

STORTALENTER: Benficas Andreas Schjelderup og Club Brugges Antonio Nusa slo av en prat etter oppgjøret i Belgia for to uker siden. Det ble ikke spilletid på de norske stortalentene da, men i kveld håper tenåringene å slippe til. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Kan bli fortsatt Stabæks gullkalv

For etter den første treningsuka i Stabæk, 15 år gammel, var daværende Stabæk-trener Jan Jönsson aldri i tvil om at han ville ha med seg tiendeklassingen fra Langhus på A-lagstreningene så ofte som mulig.

− Om jeg ikke skjønte det etter dag én, så skjønte jeg i alle fall i løpet av ei uke at dette var noe spesielt, sier Jan Jönsson til TV 2.

Hjemmeskole ble forsøkt ordnet oftest mulig og Gaute Larsen ble altså mannen som fraktet Nusa til vestkanten.

Vel 18 måneder etter overgangen fra Bekkestua til belgisk fotball er Nusa fortsatt en mann det snakkes varmt om i Stabæk-leiren.

Det er kanskje ikke så rart: Ifølge TV 2s opplysninger har Stabæk rett på mellom 10 og 15 prosent av overgangssummen neste gang Antonio Nusa bytter klubb.

− Jeg vil ikke kommentere prosenten, men det er klart det kan dryppe litt på Stabæk. Og er han skadefri og lykkes, da prater man jo store penger, sier Gaute Larsen.

Per dags dato blir Nusa sett på som et av Europas største talenter, og med overgangssummene som er nå om dagen kan Champions League-spill for Club Brugge definitivt være det perfekte springbrettet.