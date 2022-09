Normann ikke aktuell for landskamper

Det bekrefter NFF på sine hjemmesider.

Fotballforbundet skriver at landslagssjef Ståle Solbakken i ettermiddag har informert Normann om avgjørelsen.

Det var i helgens TV 2-intervju at spilleren først røpte sine planer om å bli værende i Russland.

– Ikke så veldig vanskelig sak for meg. Da jeg landet i Bodø, ringte jeg med en gang og sa hva som mest sannsynlig kom til å skje om han skrev under, forteller Ståle Solbakken til TV 2.

– Da virket det som han hadde gjort opp sin mening allerede, fortsetter landslagssjefen.

Mathias Normann og Ståle Solbakken fra landskampen mellom Nederland og Norge i 2021. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

På spørsmål om hva han tror spilleren tenker om saken, svarer Solbakken:

– Jeg har ikke gått så veldig nøye inn i følelsene til Mathias om akkurat det.

Lise Klaveness sier til fotball.no at hun og landslagssjefen er enige om avgjørelsen.

– I utgangspunktet er det ikke forbundets rolle å mene noe om landslagsspilleres klubbvalg, men vi er nå i en ekstraordinær situasjon. Hele norsk og europeisk fotball er enige om å sette felles press på Russland som en krigførende part, som også har brukt maktposisjoner i idretten svært aktivt. Alle russiske lag er utestengt fra internasjonale idrettskonkurranser. Ståle og jeg er enige om at Normann ikke kan representere Norge når han nå skal spille for ny russisk klubb, sier fotballpresident Lise Klaveness til fotball.no.

Mandag kom det meldinger fra russiske medier om at Normann hadde bestått den medisinske testen hos Dynamo Moskva. Overgangen er ikke formelt bekreftet av klubben, men ifølge NFF er midtbanespilleren nå klar.

– En klok avgjørelse

TV 2-kommentator Mina Finstad Berg mener NFF har løst saken på en riktig måte.

– Det er en klok avgjørelse. Det måtte nesten bli sånn. Jeg forstår at de brukte litt tid på å tenke på det, for man fikk beskjeden litt brått, sier Finstad Berg.

– Det er sånn at norsk idrett er en del av en internasjonal boikott av russisk idrett. Da er det ikke mulig å representere Norge - å være en av de fremste representantene for norsk idrett - for det er man når man spiller for et landslag.

– Hvis du aktivt velger å bli en del av russisk idrett nå, så utelukker du deg fra det norske landslaget.

Hun syns også det er bra at NFF kommer med avgjørelsen før uttaket til den kommende landslagssamlingen.

– Jeg syns det er bra at NFF lander det her såpass tidlig, slik at man ikke venter til mandag. Mange vil nok vite hva konsekvensene blir for utøvere som velger å bli en del av russisk idrett.

– Ikke en svekkelse

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over NFFs valg.

– Det var forventet. Jeg hadde ingen tro at han kom til å bli tatt ut. Han valgte å dra til Putins hjemland, hvorfor må han svare på selv. Et utradisjonelt valg i disse tider.

– NFF har nok snakket med Normann selv. De har ikke hatt hast med å kommunisere dette ut. De har nok fått tenkt seg om og gjort det på en skikkelig måte.

Fotballeksperten tror Normann kan være aktuell for Norge igjen hvis han drar fra Russland.

– Når det skal sies, så har han ikke vært sentral for Norge. At Normann nå ikke er aktuell fremover, er ikke en svekkelse for Norge.

Midtbanespilleren, som i forrige sesong var utlånt til Norwich i Premier League, har 12 A-landskamper for Norge. 26-åringen har vært under kontrakt med russiske Rostov siden januar 2019.