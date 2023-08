Norges nye juvel kunne blitt Premier League-spiller for 300 millioner

>

Interessen kommer neppe til å avta nå som den tidligere Stabæk-spilleren kan smykke seg med statusen som norsk A-landslagsspiller allerede som 18-åring.

Men allerede i sommer har det kokt rundt den driblesterke kantspilleren.

TV 2 kan nemlig avsløre at flere klubber tidligere i sommer har stått klare til å betale 25 millioner euro, altså rundt 290 millioner kroner, for den unge nordmannen.

To av klubbene ligger på øvre halvdel i Premier League og har signalisert klart og tydelig at de ville lagt inn bud i den størrelsesordenen dersom spilleren var klar til å slå til på tilbudet.

Det samme har også tyske og italienske toppklubber gjort.

Dersom spilleren hadde ønsket å bli solgt i sommer, ville det etter alt å dømme ført til en budkrig verdt rundt 300 millioner kroner, med muligheter for at flere europeiske toppklubber kastet seg på.

Ønsker å bli

Men foreløpig har 18-åringen fra Langhus gitt klar beskjed: Han ønsker å fortsette utviklingen i belgiske Club Brugge, der han i sommer har fått landsmann Ronny Deila som trener.



– Det er utrolig stor interesse fra alle toppligaene i Europa, men han fokuserer ikke noe på det nå og stortrives i Club Brugge for øyeblikket, sier Nusas agent Atta Aneke til TV 2.

– Hva kunne han blitt solgt for nå?

– Han ville ikke blitt en billig mann, sier Aneke og ler.

Etter å ha måttet nøye seg med flest innhopp forrige sesong, har Nusa i sommer startet seks av Club Brugges ni kamper i serien og Conference League-kvalifiseringen. Det har resultert i ett mål og to målgivende pasninger samt flere imponerende involveringer som har gått viralt.

Club Brugge er kjent som en av Europas mest velfungerende talentfabrikker. Klubben har bare de siste fire årene solgt spillere for langt over én milliard kroner: Charles De Ketelaere til Milan for 420 millioner, Wesley Moraes til Aston Villa for 290 millioner, Odilon Kossounou til Bayer Leverkusen for 265 millioner, og Abakar Sylla til Strasbourg for 230 millioner – for å nevne noen få.

Det er forventet at Nusa, som i fjor signerte ny kontrakt frem til 2027, i løpet av få år blir solgt for en sum som potensielt kan overgå alle de nevnte.

Det senker ikke markedsverdien hans at han nå har fått plass i samme tropp som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Solbakken: – Skaper ubalanse

Landslagssjef Ståle Solbakken forklarer hvorfor han har lagt sin elsk på Club Brugge-spilleren:

– Det er en-mot-en ferdighetene og evnene han har til tyngdeoverføringer som gjør at han både kan gå på innersiden, men også på yttersiden av sin direkte motstander. Han skaper ubalanse selv, en dribler, og så har han blitt taktisk bedre.

Dialogen med landsmann Deila i Brugge har også hjulpet.

– Da er det litt lettere å holde den jevnlige kontakten om hvordan han ser ut på trening og det er mye mer forståelse for at man maser litt ekstra. Vi får en enda grundigere analyse av ham og det er lettere å si at han nei, må vente en samling eller to, eller han skal være med nå, sier Solbakken.

Antonio Nusa har ikke besvart TV 2s henvendelser etter landslagsuttaket.