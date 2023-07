Norges kaptein skulle vært forlover under VM: – Har veldig lov!

I 2019 fridde Hans Johansson til Ingrid Ryland.

To avlysninger grunnet koronapandemien og fire år senere får de endelig gitt hverandre sitt ja.

På gjestelisten til den tidligere landslagsspilleren står flere kjente idrettsnavn, men noen har også måtte melde avbud.

For samtidig som bryllupet, befinner flere av de inviterte seg på motsatt side av jorden. En av dem er forloveren Maren Mjelde.

TV 2 møtte landslagskapteinen under et pressetreff i Auckland.

– Jeg har et dilemma til deg. Forlover i bryllup eller fotball-VM?



– Jeg har jo valgt VM, så jeg står ved det, ler Maren Mjelde.



I NEW ZEALAND: Det blir ikke bryllup på Maren Mjelde i sommer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ingrid er bestevenninnen min og har vært det i veldig mange år. Jeg visste at dette kom til å komme. Hun skulle egentlig gifte seg for tre år siden og da hadde jeg fri.



– Men jeg skjønner at de har veldig lyst til å gifte seg og da blir det uten meg, men det tror jeg går helt fint. Ingrid vet hvor mye fotball betyr for meg og det betyr veldig mye for henne. Så jeg har veldig lov til å være i VM istedenfor bryllupet, sier Mjelde.



Se da Maren Mjelde og venninnene kidnappet Ryland midt under sending

Mjelde var en av to forlovere, den andre er Astrid Grøttå Ree, som Mjelde og Ryland spilte sammen med i Arna Bjørnar.

Ingrid Ryland har over 200 kamper i Toppserien og 25 landskamper for Norge. Mange av dem sammen med Mjelde.

– Maren er en av mine to forlovere, så da går oppgaven videre til én forlover og Maren går glipp av den muligheten, sier Ryland.



Landslagskapteinen er ikke den eneste.

Guro Bergsvand og Amalie Eikeland i den norske troppen, samt Meryll Abrahamsen som representerer Filipinene, er de andre VM-spillerne som måtte melde avbud.

– Det er jo ikke sjelden kost for fotballspillere at fotball og VM kommer før alt, det har vi full forståelse for! Nå må Maren bare sørge for at det blir verdt å gå glipp av det og avansere fra dette gruppespillet, så blir vi alle glad og fornøyd, sier Ryland.