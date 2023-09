Norges juvel havnet i Chelsea-drama: – Vi måtte ha ny samtale da pengene kom

Antonio Nusa (18) letter for første gang på sløret om hvorfor han takket nei til å bli solgt for over 400 millioner kroner.

Det er i ferd med å ta fullstendig av rundt norsk fotballs nye gullkalv.

Sist torsdag avslørte hans agent Atta Aneke i TV 2s Deadline Day-sending at en Premier League-klubb nettopp hadde lagt over 350 millioner kroner på bordet for å kjøpe ham.

Klubben viste seg å være Chelsea, fikk belgiske medier nyss om kort tid senere, og de skal etter hvert ha strukket seg til over 400 millioner kroner, får TV 2 opplyst.

En uke senere skal Nusa debutere på det norske A-landslaget i privatlandskampen mot Jordan på Ullevaal stadion torsdag kveld.

Dagen før satte han seg ned til et eksklusivt intervju med TV 2. Der åpner han for første gang opp om sitt nye landslagsliv og hvorfor han valgte å takke nei til en overgang som kunne gjort ham til tidenes nest dyreste norske fotballspiller etter Erling Braut Haaland.

Og dét før han egentlig har rukket å presentere seg skikkelig for det norske folk.

– Det er morsomt. Det er mye som har skjedd. Akkurat nå koser jeg meg veldig. Det er en av drømmene mine å få være her. Nå er det gøy å være meg, sier Nusa til TV 2 med et stort glis.

ÅPENHJERTIG: Antonio Nusa skydde ingen spørsmål da han stilte til intervju med TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Måtte ta uvanlig grep

De som har fulgt ham siden barndommen, beskriver en usedvanlig begavet fotballspiller som umiddelbart gjorde seg bemerket.

Antonio Eromonsele Nordby Nusa – nigeriansk far, norsk mor – var faktisk så god at han raskt skapte hodebry for trenerne til Langhus' guttelag for 2005-årgangen.

Morten Albertsen var en av hans første trenere. Han forteller at Nusa som førsteklassing var så god at han enkelt kunne drible hele motstanderlaget tre ganger før han satte ballen i mål.

Derfor måtte det tas grep.

– Vi ga ham regler, sier Albertsen til TV 2.

Det innebar for eksempel at Nusa i enkelte kamper bare fikk lov til å slå målgivende pasninger, og ikke score selv, eller at han måtte spille i forsvar og kun fokusere på å spille de andre gode.

– Jeg husker det når du sier det. I femmer- og syverfotballen var det noen egne regler for meg. Det var vel det beste for laget, ler Nusa:

– Det vekker noen minner. Det er kult.

BLID: Antonio Nusa har mye å smile for om dagen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fikk legende til å måpe

Han ble nærmest umiddelbart flyttet opp to alderstrinn, men spilte gjerne ball i hatt også med 2003-guttene.

En overgang fra barndomsklubben Langhus ble etter hvert uunngåelig, og med sterk konkurranse fra alle toppklubber i området trakk Stabæk det lengste strået.

Heller ikke da han for første gang reiste utenlands på eliteturnering, virket nivået å være for høyt.

Toppspillerutvikler Gaute Larsen i Stabæk husker det godt: Stabæks 14-åringer reiste til Italia for blant annet å spille mot storklubben Inter, der klubblegenden og Champions League-vinneren Cristian Chivu var trener for U14-laget.

Det endte 2-2 etter storspill av Nusa. Etter kampen banket en måpende Chivu på døren til Stabæks garderobe.

– Han kom inn og gratulerte Antonio fordi han mente han var helt enestående, sier Hansen til TV 2.

Nusa gliser da han får historien gjenfortalt.

– Det var veldig kult. Jeg husker det var en av mine første turneringer, og min første kamp mot et stort lag. Det var en utrolig kamp. Jeg husker han kom inn. Det var kjempegøy, sier han.

KJÆRLIGHETSFORHOLD: Antonio Nusa og fotballen har holdt sammen hele livet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Når skjønte du at du var skikkelig god?

– Jeg har alltid følt at jeg har et talent, men jeg har alltid visst at jeg uansett må jobbe. Helt siden jeg var liten, har jeg visst at fotballspiller er det eneste jeg vil bli uansett. Arbeidet har tatt meg hit nå. Jeg vet ikke når jeg skjønte det, for det har vært med meg hele tiden, sier Nusa og understreker:

– Jeg har aldri tenkt at jeg har vært fremme. Jeg har alltid følt at jeg må fortsette å «pushe». Jeg kan ikke stoppe, uansett hvor jeg er.

Og motstanderne kan ikke stoppe ham, uansett hvor han er.

– Det er ikke vits

Det har vært gjennomgangsmelodien i Nusas karriere så langt: Uansett hva slags steg han tar, virker det helt naturlig.



Enten det var steget opp på Stabæks A-lag mens han fortsatt gikk på ungdomsskolen, da han kjørte karusell med rutinerte forsvarere på Nadderud.

Eller da han fikk Champions League-debuten for Club Brugge mot Porto i fjor, umiddelbart bød opp til dribleshow, og ble tidenes nest yngste målscorer i turneringen.

Også på trening med A-landslaget tilsier rapportene at flere backer har fått bakoversveis av Nusas fart og teknikk.

– Jeg har alltid måttet ta nye nivåer ganske ofte, fra Langhus helt til Brugge og nå landslaget. Jeg føler alltid at jeg er her for en grunn. Der jeg er, takler jeg nivået. Når jeg kommer hit, er det ikke vits i å gjemme seg eller noe. Det er bare å vise meg frem og spille fotball, så kommer det. Har jeg nivået, så har jeg det. Jeg bare spiller og tar det med ro, sier den kommende landslagsdebutanten.

Han innrømmer riktignok at nervene kommer snikende før ilddåpen på Ullevaal.

– Jeg kommer nok til å kjenne det litt i magen. Men jeg tror bare det er bra. Jeg gleder meg. Jeg kommer til å prøve å gjøre mitt beste og kose meg med den første landskampen, sier Nusa.

GA MELING TRØBBEL: Antonio Nusa utfordret flere ganger venstreback Birger Meling under tirsdagens landslagstrening. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Mobilen min eksploderte

Flere strålende prestasjoner for Club Brugge på sensommeren har fått interessen rundt Nusa til å eksplodere.

Helt inn til de siste timene av overgangsvinduet som stengte i forrige uke, prøvde styrtrike Chelsea å kjøpe ham for over 400 millioner kroner.

– Jeg visste ikke om det, sier Nusa om da budet fra London-klubben tikket inn.

– Vi hadde kamp den dagen mot Osasuna, så jeg fikk ikke vite om det før etter kampen, sier Nusa.

Etter et innhopp på 19 minutter i kampen som sikret Ronny Deilas Club Brugge en plass i Conference League, gikk han i garderoben og sjekket telefonen.

Da fikk han seg et sjokk.

– Jeg så det var mye greier på mobilen min. Mobilen min drev og eksploderte etter kampen. Da lurte jeg på hva som skjedde. Så skjønte jeg det, sier Nusa.



Han hadde tidligere på sommeren gitt klar beskjed om at han ikke ønsket seg en overgang. Planen var klar og handlet om å etablere seg som fast inventar på Club Brugge før en mulig overgang neste sommer.

– Jeg visste allerede at det ikke skulle skje nå. Men så kom pengene på bordet. Da blir det sett på på en litt annen måte, sier Nusa.

DYR: Antonio Nusa kunne blitt solgt for over 400 millioner kroner. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Samtale om Chelsea-bud

For første gang kom det nemlig et konkret bud som fikk Club Brugge til å tenke. Summen var såpass svimlende at de i hvert fall måtte gå en ny runde meg unggutten.

– Vi måtte ha en ny samtale da pengene kom, men vi var på samme side, så det var ikke noe problem der. Jeg visste hva jeg skulle gjøre uansett, så det var greit, sier Nusa med et skuldertrekk.



– Hvordan kan du være så fast bestemt på hva du skal gjøre, når det kommer et så vanvittig bud fra en sånn klubb?

– Jeg vil bli fotballspiller, men ikke bare bli fotballspiller. Jeg og de rundt meg vil skape den beste karrieren som er mulig. Jeg må ta de riktige valgene. Jeg dro til Brugge. Det skjedde veldig kjapt, jeg dro plutselig. Nå er jeg i en situasjon hvor jeg vil at det neste steget, når det skjer, skal være noe jeg virkelig har tenkt igjennom. Jeg vil finne det som er riktig for meg. Det er viktig for meg. Jeg tenker på hva som er best for meg.

– Hva tenker du når du leser og hører «400 millioner kroner»?

– Det er mye penger. Mye penger. Men jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Jeg kan ikke fokusere på det, liksom. Jeg tror ikke det er bra for meg, sier Nusa.

BLE HISTORISK: Antonio Nusa feirer scoringen i Champions League-debuten mot Porto. Foto: Luis Vieira

Haaland-inspirert

Han erkjenner at «det er snakk om veldig store klubber, og det er der man drømmer om å være i fremtiden», men:

– Jeg prøver ikke å tenke på pengene i det hele tatt. Det er masse penger i fotball, så det er ikke det som er i tankene mine. Det er hvor jeg kan utvikle meg best og bli så god som mulig.

Som inspirasjon ser han gjerne til den fem år eldre Erling Braut Haaland, som dro fra Bryne til Molde til Salzburg til Borussia Dortmund til Manchester City, alltid klubber der han fikk rikelig med spilletid.

– Erling har hatt en veldig fin karriere hittil. Det er et eksempel på hvordan det kan gå hvis du velger riktige klubber. Jeg kan ikke si at jeg kommer til å gjøre akkurat det samme, men jeg skal fokusere på at det neste er det riktige for meg. Jeg vet ikke helt hvor det kommer til å være, men det er noe å lære av og se at det funker. Jeg tar så klart med meg det når jeg skal vurdere, sier Nusa.



HAR TRUFFET BLINK: Erling Braut Haaland, her foran fansen etter onsdagens trening med landslaget, har lyktes med klubbvalgene så langt. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Hva er det aller viktigste for at du skal bli så god som du kan bli?

– Jeg tror bare det er å aldri stoppe. Aldri være fornøyd med noen ting. Det er litt rart å si, men hvis du har nådd en ting, må du fortsette å streve for mer. Det er det jeg alltid har gjort. Det har hjulpet meg så langt, sier 18-åringen.

Han snakker også om å «være i øyeblikket».

– Akkurat nå er det perfekt, liksom, så det er bare ikke å stresse for mye, så kommer ting etter hvert, sier Nusa.



Hangeland: – En spesiell ung mann

Landslagets assistenttrener Brede Hangeland følger med under Nusas intervju med TV 2. Etterpå sier han:

– Jeg satt og hørte på her nå, og det er jo imponerende å klare å reflektere på det nivået når du er 18 år, med de kreftene som har vært i spill der. Det forteller meg at vi har med en spesiell ung mann å gjøre. På banen er han et ufattelig stort talent, og utenfor banen har han mentalt alle de kvalitetene som jeg tenker må til for å bli en topp internasjonal spiller.

IMPONERT: Brede Hangeland er ikke i tvil om at Antonio Nusa kommer til å nå langt. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Hva slags inntrykk har han gjort?

– Et veldig solid inntrykk. Vi hadde gjort hjemmeleksene våre både med å se masse kamper og sjekke referanser hos de som kjenner ham bedre enn oss. Han scorer høyt på alt, både på banen og som typen han er. Vi er veldig trygge på at det er riktig at han er på A-landslaget nå, så får vi se hvordan han løser dette.

– Hadde du som 18-åring klart å sette ned foten for en overgang til Chelsea for 400 millioner?

– Det høres veldig hypotetisk ut, men det er jo vanskelig det, da. Det sier ganske mye om det å ha utvikling som det viktigste, sier den tidligere landslagskapteinen og Premier League-forsvareren.

