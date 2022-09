Norges ferskeste England-proff: – Jeg var egentlig bestemt på å bli i Sverige

Onsdag denne uken ble det bekreftet at den norske venstrebacken hadde signert en kontrakt ut 2024 med Women's Super League-klubben.

– Det har vært mange inntrykk. Man blir jo helt fritert i hjernen av å hilse på så mange nye folk og ta innover seg alt det nye, sier Stenevik på telefon til TV 2 fra sin nye hjemby.

Den 22-årige venstrebacken har vært i England siden mandag for å gjennomgå medisinsk test og avklare de siste detaljene før overgangen gikk i boks.

Stenevik har en fortid i Arna-Bjørnar i Toppserien og gikk til svenske Eskilstuna før 2020-sesongen.

Elise Stenevik (t.v.) i duell med Häcken-spiller Mille Gelj Jensen 8. juni i år. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

I Sverige har hun trivdes godt og imponert i Damallsvenskan. Da Everton tok kontakt og viste interesse, var Stenevik egentlig ikke interessert i noen overgang.

– Jeg var egentlig veldig bestemt på å bli i Sverige for jeg hadde nettopp vært gjennom en lignende prossess der jeg vurderte et annet tilbud fra en klubb og da var det tydelig for meg for å bli, forteller 22-åringen.

Stenevik sier at hun så mulighetene for å utvikle seg videre som spiller var minst like gode i Sverige som i den andre klubben hun fikk tilbud fra.

– Hva var det som gjorde at Everton klarte å endre meningen din?

– Jeg innså vel at tilbudet var for godt til å si nei til, svarer hun.

– Det er først og fremst kvaliteten på spillerne i England og at treningshverdagen min blir bedre. Her i Sverige er man vant til å ha en hovedtrener, en assistent og en keepertrener å forholde seg til mens her er det noe helt annet. Forholdene er så utrolig lagt tilrette for å lykkes, og da er det bare opp til en selv hvor god man kan bli.

Hun forteller at det tok omtrent tre uker fra Everton først tok kontakt til overgangen gikk i boks. Inntrykket av den nye danske Everton-treneren Brian Sørensen var godt etter samtalene med ham.

Stenevik har en rekke kamper for norske u-landslag og var senest med i U23-landslagstroppen i juni i år. Hun forteller at hun har et mål om å spille seg inn på a-landslaglaget, men fokuserer lite oå det i hverdagen.

– Om det skjer snart eller om en stund, er ikke det viktigste for meg. Jeg tenker at så lenge man fokuserer på utviklingen sin i klubb, så kommer eventuelt landslaget som en bonus dersom man utvikler seg bra, sier Stenevik.

– Det er ikke et mål jeg jakter i treningshverdagen min.

Allerede til helgen starter sesongen for Stenevik og Everton når Leicester kommer på besøk søndag. I alle fall etter planen. Det er foreløpig uklart hvilke konsekvenser dødsfallet til dronning Elizabeth II får for idretten.

Stenevik er uansett klar.

– Det hadde vært deilig å starte med tre poeng, avslutter hun.