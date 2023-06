– Norge vil være bekymret

Se Norge - Skottland på TV 2 Direkte og Play lørdag fra klokken 17.00!

Ståle Solbakkens lag har fått en skjev start i gruppe A i EM-kvalifiseringen, med bare ett poeng på to kamper.

Nå venter gruppeleder Skottland, som står med seks poeng og 5-0 i målforskjell etter solide seire mot Spania og Kypros.

Og selv med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard på motsatt banehalvdel, går skottene inn i kampen med selvtillit.

– Resultatene våre i det siste snakker for seg selv. Vi er et lag som forsvarer seg bra og skaper mye sjanser. Forhåpentligvis vil det ikke være noen forskjell på lørdag, sier Club Brugge-spiller Jack Hendry.

På en pressekonferanse ble midtstopperen spurt om hvordan de skal stoppe jærbuen.

– Jeg tenker vi holder det for oss selv i gruppen. Jeg vil ikke gi for mye bort, men mange har prøvd å stoppe ham denne sesongen og har ikke klart det.

Samtidig hyller Hendry den ferske Champions League-vinneren.

– Han har hatt en fantastisk sesong og selvfølgelig er det en type spiller man vil teste seg opp mot. Dette er en type kamp som alle vil se frem til og jeg gjør definitvt det, sier 28-åringen.

STOR TEST VENTER: Jack Hendry (til venstre), her i duell med Østerrikes Marko Arnautovic. Foto: Florian Schroetter

Norge-påstand

Assistenttrener John Carver vil ikke at laget bare skal rette fokuset mot Haaland.

– Ja, vi må være klar over at han er spesiell og at de har en eller to andre spesielle spillere, men vi må passe på at vi tenker på oss selv og setter våre egne høye standarder, sier Carver ifølge The Herald.

Den skotske assistenten kommer også med en påstand om Norge.

– De vil være bekymret for noen av våre spillere, så vi må fokusere på oss. Vi må håndtere situasjonen, ja vi vil gjøre en eller to små ting, men det handler om oss.

– De vil være bekymret for John McGinn, Scott McTominay, spillere som det, Callum McGregor, utdyper Carver.

Manchester United-spiller McTominay scoret to mål da Spania ble beseiret 2-0 i Glasgow.

Forsvarsspiller Hendry forteller at han vil forberede seg godt for å stoppe Norges superspiss.

– Som alle andre spisser vil jeg studere Haaland og se hvordan han spiller, og finne den beste løsningen til å håndtere ham.

Club Brugge-spilleren har blant annet møtt stjerner som Kylian Mbappé, Neymar og Lionel Messi i Champions League. Det vil han bruke til sin fordel.

– Det at jeg har spilt mot toppspillere som Mbappé tidligere gir meg god erfaring. Jeg vil gå inn i kampen som alle andre kamper og takle det best mulig, sier Hendry.

– Festet mer enn oss

City feiret i flere dager etter Champions League-triumfen mot Inter, som sikret Manchester-laget «The Treble».

– Han (Haaland) har festet mer enn vi gjorde da vi kvalifiserte oss til forrige EM. Jeg spør stadig folk om han fortsatt holder på, sa Carver om City-videoene som har sirkulert de siste ukene.

Særlig Jack Grealish har fått oppmerksomhet for sine «fylla-bilder».

– De siste 24 timene har jeg hatt den beste dagen og den beste natten. Jeg tror ikke jeg har sovet, for å være ærlig, uttalte Grealish selv.

– Ja visst, Jack tok seg av ham (Haaland), gliste Carver, som selv er engelsk.

Carver fikk også spørsmål om gressteppet på Ullevaal, som har høstet kritikk.

– Dere får ingen (negative) sitater fra meg om banen. Vi vet at den ikke var så bra under den norske cupfinalen, men det er flere uker siden, og den kan være bedre nå. Uansett banens forfatning må vi bare håndtere det, sier assistenttreneren.