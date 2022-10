Norge unngikk marerittrekning: – Kunne vært uendelig mye verre

Norge havnet i gruppe A med Spania, Skottland, Georgia og Kypros.

– Det kunne vært uendelig mye verre. Nå er Norge på papiret nest best, som må være en enormt god følelse. Bare tenk hvor tøft det kunne vært, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Dette kan vi leve med. Jeg tror Solbakken er godt fornøyd, kommenterte Mathisen.

Et gisp går gjennom salen når de ser gruppen: – Oi, oi, oi

Lettet Solbakken

– Vi skal være veldig happy for at vi ikke kom i gruppe B eller C, sånn det ble. Nå skal vi puste lettet ut og studere lagene og se om vi klarer det her, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Han understreker at Georgia ikke må undervurderes.

– De er et lag som kan slå alle og hadde en veldig god kvalik sist, sier landslagssjefen.

Under intervjuet tikket det inn en reaksjon fra kaptein Martin Ødegaard.

– «Tommel opp, dette skal vi klare», fortalte Solbakken at Ødegaard skrev.

Erling Braut Haaland møter lagkamerat Aymeric Laporte, som spiller for Spania.

– Jeg er sikker på at vi kan ta Spania på Ullevaal på en god dag, sier Solbakken.

Etter tap mot Slovenia og Serbia i september, havnet Solbakkens lag i tredje pott i trekningen til EM-kvalifiseringen i Tyskland 2024.

Det var fryktet at Norge ville få en tøff gruppe, med lag som Frankrike og England på seedingsnivået over.

– Jeg er sånn «midt på treet» fornøyd. Det kunne vært langt verre og bedre. Spania er en naturlig favoritt, så er det ganske jevnt bak der med oss, Skottland og Georgia, som er bedre enn mange tror. Som vanlig er det opp til oss selv, sier spilleransvarlig for Norge, Brede Hangeland, til TV 2.

Norges herrelandslag har ikke deltatt i et mesterskap siden år 2000.

UTFORDRING: Spania, Skottland, Georgia og Kypros venter for Norge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Slik ble gruppene:

Gruppe A: Spania, Skottland, Norge, Georgia, Kypros.

Gruppe B: Nederland, Frankrike, Irland, Hellas, Gibraltar.

Gruppe C: Italia, England, Ukraina, Nord-Makedonia, Malta.

Gruppe D: Kroatia, Wales, Armenia, Tyrkia, Latvia.

Gruppe E: Polen, Tsjekkia, Albania, Færøyene, Moldova.

Gruppe F: Belgia, Østerrike, Sverige, Aserbajdsjan, Estland.

Gruppe G: Ungarn, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Litauen.

Gruppe H: Danmark, Finland, Slovenia, Kasakhstan, Nord-Irland, San Marino.

Gruppe I: Sveits, Israel, Romania, Kosovo, Belarus, Andorra.

Gruppe J: Portugal, Bosnia Hercegovina, Island, Luxembourg, Slovakia, Lichtenstein