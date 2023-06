Norge tar hetegrep: – Blir ganske ubehagelig

Hetebølgen i hovedstaden får konsekvenser for oppladningen til Skottland-kampen.

I kveld: Skjebnekampen mellom Norge og Skottland ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 17.00.

– Det blir ganske ubehagelig å spille kamp, sier Brede Hangeland, som har ansvaret for spilleroppfølging i det norske herrelandslaget, til TV 2.



Det er særdeles varmt i Oslo for tiden. Ifølge yr.no er det meldt hele 30 grader ved kampstart klokka 18 lørdag kveld.

Landslagsuken inn mot Skottland-kampen har vært preget av syden-temperaturer.

Men statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl kommer med en gladnyhet til dem som frykter å se 30-tallet på Ullevaal i kveld.

– Jeg tror det blir varmt, men jeg tror ikke det blir 30 grader. Akkurat nå har vi 29,3 grader her på Blindern, men ved 18-tiden tror jeg temperaturen har begynt å dale litt.

Tar grep

Meteorologen legger til:

– Temperaturen går nok sakte nedover etter klokken 16. Men det vil nok være varmt og over 25 grader. Det er også veldig lite sannsynlig med regnbyger, sier værmelderen.

Han forteller at Oslo nå er inne i en hetebølge – altså fem dager på rad med over 27 grader.

Heten får landslaget til å ta grep.

– Vi sløyfer den tradisjonelle gåturen, det er fordi at varmen er voldsom. Det blir en viktig faktor i kveld. Hvilket lag håndterer best det at det blir opp mot tretti grader, sier Hangeland.

– Man nektes rett og slett å være i sola, vil jeg anta?

– Nå? Definitivt. Det blir også en faktor på oppvarmingen: Hvor lang skal den være og skal den være litt roligere enn hva den pleier å være? Men du kommer ikke utenom at spillerne må gjennom veggen mentalt og fysisk i kveld. Så får vi se hvem som håndterer det best, sier Hangeland når TV 2 snakker med ham i tolvtiden.

Imponert over Brann-spillere

Landslagsgutta har ladet opp med fotballeker innendørs på grunn av varmen.

– Der så jeg på noen tekniske øvelser og lurte på om det var Norge eller Brasil. Det var imponerende høyt nivå, sier Hangeland.

Den høyreiste siddisen lot seg særlig imponere over to Eliteserie-profiler:

– Det var generelt høyt nivå. Dyngeland (Mathias) var overraskende god med beina. Brann var sterkt representert. Finne og Dyngeland så sterke ut.

PSSST! TV 2 erfarer at Norge starter slik mot Skottland (4-3-3):

Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Ola Solbakken.