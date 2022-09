Norge tapte skjebnekampen: – Langt under pari

Tapet sørger for at Norge blir værende på nivå B i Nations League.

Norge-Serbia 0-2 (0-1)

Omtrent to år etter at Serbia sørget for en marerittkveld på Ullevaal, gjorde de det igjen.

Igjen var det mye som stod på spill for Norges landslag, men også denne gangen ødela Serbia for Norge.

– Serbia var bedre enn oss. Det er bare å stikke fingeren i jorden og si at vi tapte for et bedre lag. Vi gjør mye feil, mange rutinerte spillere gjør feil, sier Egil Drillo Olsen etter kampen.

– Vi hadde en del spillere som leverte langt under pari i første omgang, sier Drillo.

Erling Braut Haaland holdt på å sende Ullevaal til himmels allerede etter 20 sekunder, men serberne holdt unna og tok over initiativet i kampen.

– For Norges del var det mye som gikk tapt på Ullevaal i kveld, sier Øyvind Alsaker like etter kampslutt.

– Ståle Solbakken må være enormt skuffet over det han har sett disse to kampene, supplerer ekspertkommentator Jesper Mathisen.

BRUTALT: Ståle Solbakken og Norges landslag fikk en tøff leksjon av Serbia. Foto: Fredrik Varfjell

For én uke siden ledet Norge Nations League-gruppen, men to strake tap sørger for at Serbia vinner gruppen.

Det betyr at Norge blir værende på nivå B i Nations League. Norge blir også tredjeseedet i EM-kvaliken og risikerer å møte stormakter som England og Frankrike fra seedingspott 2.

Tydelig preget Østigård: – Bare å beklage

– Små marginer i dette spillet

Landslagssjef Ståle Solbakken mener Serbia gamblet – og lyktes mot Norge – med å presse høyt og ligge tre mot tre defensivt.

Den tidligere København-treneren mener det norske laget ikke klarte å svare på det serbiske trekket.

– Noen har kanskje en annen opplevelse enn andre, men Serbia var gode til å presse, og det var litt mange situasjoner vi burde klart å vende via midtbanen. Når Serbia spiller det systemet sitt, er det veldig stor plass motsatt, men vi fikk aldri vendt motsatt via midtbanen. Vi var ikke dyktige nok. Da safet vi heller og slo ballen tilbake til Ørjan (Håskjold Nyland), og vi måtte starte bakfra igjen. Da sto de der med seks-sju spillere høyt oppe, sier Solbakken til TV 2.

– Det er små marginer i dette spillet, og det var nok flere spillere som var tett på sitt maksimale nivå på den forrige samlingen. Vi brukte mange, og mange gjorde det veldig bra. Det var nok her som hadde på kanten av nok spilletid, men det skal ikke være en unnskyldning.

Landslagskaptein Martin Ødegaard kritiserer eget lags valg både med og uten ball.

– Jeg føler det blir enkelt å skylde på mentalitet. Det er mange ting som ikke stemmer i dag. Vi møter et bedre lag i dag, det går ikke på det mentale. Det er det vi gjør med og uten ball som ikke er bra nok. Det mentale og innstillingen har vært veldig veldig bra sier Martin Ødegaard til TV 2.

Serbia tok ledelsen

Publikum hadde så vidt funnet fram til plassene da Erling Braut Haaland sendte sjokkbølger gjennom Ullevaal etter 20 sekunder.

En solid redning fra Serbias keeper hindret en drømmestart. Norge fortsatte å presse, men etter hvert spilte Serbia seg mer og mer inn i kampen.

Dusan Vlahovic tvang fram en feberredning av Ørjan Håskjold Nyland, men det var bare et forvarsel på hva som ventet.

Filip Kostic stormet opp langs siden og pisket ballen inn foran mål. Der hadde Dusan Vlahovic løpt seg fri og kunne enkelt pirke ballen i mål. Dermed var gjestene i ledelsen.

Dusan Vlahovic løp seg fri i Norges boks og pirket ballen i mål.

Ble straffet hardt etter stygg feil

Aleksandar Mitrovic ville ikke være noe dårligere enn spisskollega Vlahovic. En stygg feil av Sander Berge sørget for at spisskjempen enkelt kunne score Serbias andre mål.

– Nådeløst straffet! Utbrøt Øyvind Alsaker.

– Den må Sander Berge ta på sin kappe. Sånne feil har ikke Norge råd til å gjøre mot en motstander som Serbia, var dommen til Jesper Mathisen.

Erling Braut Haaland var alene med Serbias keeper også på overtid, men igjen vartet Vanja Milinkovic-Savic opp med en nydelig redning.

Tapet på Ullevaal sørger for at Norge går fra å lede gruppen til å havne på andreplass. Noe som betyr at de blir værende på nivå B i Nations League.