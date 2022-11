Norge slo tilbake mot EM-vinneren med ti spillere

MURCIA (TV 2): Norge klarte uavgjort mot England etter en gavepakke av de sjeldne. For Maria Thorisdottir (29) var det en spesiell kveld.

England - Norge 1-1

Se målene i videovinduet øverst!

Den 29-åringe forsvarsspilleren trengte et øyeblikk for å samle seg da hun møtte TV 2 etter kampslutt.

– Jeg er skikkelig emosjonell akkurat nå, forklarer Thorisdottir til TV 2.

– Jeg har ventet på dette øyeblikket i fem måneder. Å få lov til å gå utpå der og få en revansj ... jeg er så stolt av laget. Fy søren, for en innsats! sier Thorisdottir til TV 2.

Se bilder fra kampen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

For marerittkvelden mot England i Brighton 11. juli var sist gang Maria Thorisdottir spilte for Norge. Hun satt på benken da Norge røk ut av gruppespillet med tap for Østerrike.

Og da Hege Riise tok over som landslagssjef, ble Thorisdottir vraket i begge hennes to første uttak.

At 29-åringen nå er tilbake og igjen har fått ikle seg den norske landslagsdrakten, er spesielt for henne.

– Jeg var redd for at England-kampen i sommer skulle bli min siste for landslaget, innrømmer Manchester United-spilleren.

– Det har vært noen tøffe måneder. Å få den sjansen nå, var veldig stort, forklarer 29-åringen før hun igjen må ta seg et lite øyeblikk for å samle seg:

Landslagssjef Hege Riise skjønner godt at det var mye følelser i sving for Thorisdottir.

– Hun ble jo litt symbolet på fadesen mot England. Det er klart at hun kjenner på det. Jeg tror at flere i dag også kjenner på det. Å få en sånn opplevelse, gjør vondt langt inn i sjelen. Man får litt utløp for det i dag. Gledestårer, lettelse og alt på en gang, sier hun med et smil.

– Så vet vi at vi kan, og at det som ligger til bunn i dag, har alltid ligget i bunn, tilføyer landslagssjefen.

Guro Reiten fullroser lagvenninnen. Hun poengterer at Thorisdottir fikk høre det offentlig etter 0-8-tapet.

– Det var ikke hennes skyld, men utad ble hun pekt på. Hun har ikke vært med siden. Nå kommer hun inn, og jeg synes at hun viser karakter og at hun hører hjemme her. Hun kommer ut på banen, trøkker til i dueller og vinner noen kjempeviktige i boksen. Jeg er veldig glad på hennes vegne, sier Chelsea-profilen til TV 2.

Under hardt press

Da Anja Sønstevold ble utvist ti minutter før full tid, så det tøft ut for Norge som lå under 0-1 etter en scoring av Rachel Daly.

– Jeg hadde glemt at jeg hadde gult fra før. Hvis ikke så hadde jeg ikke gjort det, sier Sønstevold til TV 2 om utvisningen:

Se målene øverst. Video fra NRK.

Se situasjonen:

– Når jeg må ut der, så tenkte jeg bare at jeg hadde skuffa jentene og stakkars dem, fortsetter 30-åringen.

Men så fikk Frida Maanum en gavepakke fra Englands Ellie Roebuck.

For England-keeperen klønet det fullstendig til da det gjenstod ti minutter av oppgjøret og sørget for at innbytter Maanum kunne sette ballen i det åpne buret til 1-1.

For det var et oppofrende norsk lag som kjempet til siste slutt og med nød å neppe klarte å holde europamesterne fra å avgjøre til sin fordel.

– Den moralen jentene viser og måten de jobber på – at vi klarer å score i tillegg – det viser hva som bor i oss, avslutter Sønstevold.