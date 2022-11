Norge slo tilbake mot EM-vinneren med ti spillere

MURCIA (TV 2): Norge klarte uavgjort mot England etter en gavepakke av de sjeldne. For Maria Thorisdottir (29) var det en spesiell kveld.

England - Norge 1-1

En av dem som hadde en fæl kveld da Norge ble slått 0-8 av England i EM i sommer, var Maria Thorisdottir.

Midtstopperen, som ble brukt på høyrebacken tirsdag, er i skyene etter å ha fått revansj.

– Jeg er skikkelig emosjonell akkurat nå. Jeg har ventet på dette øyeblikket i fem måneder. Å få lov til å gå utpå der og få en revansj ... jeg er så stolt av laget. Fy søren, for en innsats, sier Thorisdottir til TV 2.

Hun ble vraket fra troppen da Hege Riise tok over som landslagssjef etter EM. Dette er første gang hun er med igjen siden.

– Jeg var redd for at England-kampen i sommer skulle bli min siste for landslaget. Det har vært noen tøffe måneder. Å få den sjansen nå, var veldig stort, forklarer Manchester United-spilleren mens hun kjemper mot tårene:

Landslagssjef Hege Riise skjønner godt at det var mye følelser i sving for Thorisdottir.

– Hun ble jo litt symbolet på fadesen mot England. Det er klart at hun kjenner på det. Jeg tror at flere i dag også kjenner på det. Å få en sånn opplevelse, gjør vondt langt inn i sjelen. Man får litt utløp for det i dag. Gledestårer, lettelse og alt på en gang, sier hun med et smil.

– Så vet vi at vi kan, og at det som ligger til bunn i dag, har alltid ligget i bunn, tilføyer landslagssjefen.

OPPTUR: Hege Riise mener at landslaget er på god vei i riktig retning med tanke på VM til sommeren. Foto: Rodrigo Freitas

Guro Reiten fullroser lagvenninnen. Hun poengterer at Thorisdottir fikk føre det offentlig etter 0-8-tapet.

– Det var ikke hennes skyld, men utad ble hun pekt på. Hun har ikke vært med siden. Nå kommer hun inn, og jeg synes at hun viser karakter og at hun hører hjemme her. Hun kommer ut på banen, trøkker til i dueller og vinner noen kjempeviktige i boksen. Jeg er veldig glad på hennes vegne, sier Chelsea-profilen til TV 2.

Under hardt press

Da Anja Sønstevold ble utvist, så det tøft ut for Norge. Men så fikk Frida Maanum en gavepakke fra Englands Ellie Roebuck.

For England-keeperen klønet det fullstendig til da det gjenstod ti minutter av oppgjøret og sørget for at innbytter Maanum kunne sette ballen i det åpne buret til 1-1.

Se målene øverst. Video fra NRK.

Det hadde ikke mange trodd da Anja Sønstevold kort tid tidligere fikk sitt andre gule kort på bare seks minutter og Norge ble redusert til ti spillere.

Et oppofrende norsk lag kjempet tappert de siste minuttene og klarte med nød å neppe å holde europamesterne fra å avgjøre til sin fordel i privatlandskampen.

«The Lionesses» dominerte oppgjøret, men et lavt og kompakt Norge gjorde det vanskelig for Sarina Wiegmanns regjerende europamestere å finne rom i store deler av oppgjøret.

Men like etter halvtimen dukket det opp en mulighet.

England-spiss Rachel Daly, som spilte høyreback mot Norge i 8-0-seieren i EM, snek seg inn bak ryggen på en uoppmerksom Guro Bergsvand og forlenget innlegget fra Chloe Kelly bort i det lengste hjørnet bak Norge-keeper Aurora Mikalsen til 1-0.