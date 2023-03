Norge raknet mot Spania: – En skikkelig knekk

Spania-Norge 3-0

– Det er aldri en 3-0-kamp. Det er egentlig en bra prestasjon av Norge, med dommere imot og alt det der. Jeg er superskuffet, sier TV 2s ekspert Morten Langli.

De norske fotballherrene produserte mange sjanser på La Rosaleda i Málaga.

Rundt ti minutter før full tid fikk Alexander Sørloth en kjempemulighet, men avslutningen snek seg utenfor.

Bare minutter senere drepte den spanske innbytteren Joselu kampen. Angrepsspilleren scoret to mål på to minutter.

– En trist avslutning på det som lenge var en god landskamp. Dette er ødeleggende for opplevelsen og selvtilliten Norge tar med seg videre, kommenterte TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Det er en skikkelig knekk, istemte Øyvind Alsaker.

Martin Ødegaard ergrer seg over forspilte sjanser.

– Vi har noen kjempesjanser på 0-1 som vi må sette. Når vi ikke gjør det, får de noen mål ut av ingenting som gjør at det blir en litt styggere opplevelse enn følelsen, sier landslagskapteinen til TV 2.

– Vi gjør mye bra, men vi er ikke skarpe nok foran boksen og slipper dem til for lett to ganger og det blir styggere enn det hadde trengt å bli, fortsetter drammenseren, som var svært misfornøyd med dommeren:

Stor frustrasjon

Starten av kampen kunne ikke vært så mye verre for Norge.

Martin Ødegaard og co. hadde knapt vært borti ballen da Dani Olmo tuppet inn den spanske ledelsen etter tolv minutter.

Norge løftet seg kraftig, men det ville seg ikke foran mål, til den norske leirens frustrasjon.

Var det ikke en feberredning av Kepa Arrizabalaga, så var det omstridte dommeravgjørelser.

Ekspertene reagerte kraftig på at Ødegaard ikke fikk straffe da han ble tatt like etter Spanias ledermål.

Drillo mente også at Norge burde hatt en straffe nummer to da Mohamed Elyounoussi gikk i bakken senere i første omgang, noe riktignok andre eksperter frikjente dommerteamet for.

Den norske frustrasjonen fortsatte etter pause. Først fikk Alexander Sørloth gult kort for protestene etter et frispark imot.

– Forstår at han er forbanna

Så fikk Ståle Solbakken en reprimande av dommeren etter å ha sagt tydelig ifra om en avgjørelse.

Landslagssjefen var også tydelig frustrert etter at det ble blåst imot Norge på en dødball litt senere i andre omgang.

– Jeg kan forstå at denne karen er rimelig forbanna, sa ekspertkommentator Jesper Mathisen om bildene av Solbakken.

– At dommeren har dømt den kampen han har dømt, har ikke vært til Norges fordel, slo Mathisen fast.

– Et av de fremste våpnene er norsk dødball. Det er tre av dem nå som bare er blitt avbrutt uten noen særlig grunn, istemte Øyvind Alsaker.

