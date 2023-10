Norge-profiler fyrer løs mot Spania: – Jævlig irritert

Til tross for en kamp der de i lengre perioder var vel på høyde med Spania spillemessig, endte det med 0-3-tap sist Norge møtte Spania.

Men det er noe annet enn selve tapet i mars som henger igjen når nordmenn og spanjoler igjen barker sammen på Ullevaal stadion søndag kveld.

– Det var en provoserende kamp der sist, sier Sander Berge, som ble brukt som høyrekant for anledningen.

TØFFE TAK: Ola Solbakken og Aymeric Laporte i duell. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ufine

– Man kan si at de er gode og ufine, sier han om Spania og kommer med et eksempel:

– Sist var det 10–12 dødballer hvor man pirket borti dem, og så var det frispark. Det kan ha å gjøre med at det var hjemmekampen deres, da blir det litt annerledes fra dommerens side.

Han erkjenner at Norge kan lære seg «å være litt kynisk», og at mangelen på dette trolig har kostet dem seieren i lignende tilfeller tidligere.

– Forhåpentligvis har vi lært en ting eller to, sier Berge.

– Er det en enkelthendelse du husker ekstra godt angående dette?

– Dani Carvajal dekket meg i boksen hver gang. Jeg skjønner at han er liten (173 cm), og selv om jeg ikke er verdens beste på hodet målt mot høyden (195 cm), så skal jeg være farlig mot ham. Men jeg fikk så vidt røre ham før det var et frispark. Sånne ting sitter igjen litt. Forhåpentligvis får vi ta igjen for det på søndag.

TYPISK BILDE: Aymeric Laporte går i bakken i forbindelse med en norsk dødball mot Spania. Foto: Hanna Johre / NTB

– Skal få høre det

Alexander Sørloth har også noen situasjoner friskt i minne.

– Jeg husker i sist kamp at jeg ble jævlig irritert på min eks-lagkamerat Mikel Merino. Han skal være stor og sterk, men detter i gulvet nesten hele tiden. Jeg gleder meg til å komme med noen meldinger på ham. Han kommer helt sikkert til å gjøre det igjen, og da skal han få høre det, sier trønderen.

GIKK I BAKKEN: Mikel Merino faller i en duell mot Alexander Sørloth. På denne tiden spilte de sammen i Real Sociedad. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Leo Skiri Østigård peker på både overspilling og påvirkning av dommeren som egenskaper ved spanjolene.

– Du så det sist. De kaster seg, de! Vi hadde vel 5–10 cornere mot dem sist og fikk frispark imot på hver jævla corner. De kaster seg og prøver å gjøre det vanskeligst mulig, sier han og fortsetter:

– Det er typisk. De er eldre og har vært i gamet lenge. De vet hvilke knapper de skal trykke på. Jeg håper vi får en dommer som kan se litt bort fra det der og ha litt tøffere spill. Da tror jeg det er fordel oss.

Rodris knallharde takling på Martin Ødegaard i sekstenmeteren har blitt mye omtalt. Ifølge Østigård er det ingen tvil:

– De burde hatt et soleklart rødt kort og straffe sist. De er heldige som slapp unna det. De er førstemann bort til dommeren for å syte og ditt og datt. Det er sånn det er. Vi må være smarte.

Svarer: – Liker ikke juks

Lørdag stilte både Spania-keeper Unai Simón og landslagssjef Luis de la Fuente til intervju med TV 2.

Simón sperrer opp øynene da han får uttalelsene til de norske spillerne gjengitt.

– Nei! Vi liker ikke å drøye tid, vi liker ikke juks og skitne triks. Jeg vurderer oss ikke som et landslag som kjører den stilen. Vi er nok et av landslagene som har lengst effektiv spilletid i kampene våre. Vi er et lag som holder mye på ballen. Vi lager selvsagt taktiske frispark, som alle andre, men vi er aldri ute etter å jukse eller være ufine for å vinne kamper, sier Athletic Bilbao-målvakten til TV 2.

De La Fuente ser ut som et stort spørsmålstegn på spørsmål om det samme.

– Jeg vet ikke hva de refererer til. Jeg mener vi spiller veldig god fotball. Vi prøver å være underholdende. Jeg vet ærlig talt ikke hva de mener eller sikter til, sier han.

Se Norge-Spania på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.30.