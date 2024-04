Norge med pangstart på EM-kvaliken uten verdensstjernene: – Flere tok muligheten

Norge – Finland 4-0

Verken Ada Hegerberg eller Caroline Graham Hansen var med. Men uten de største stjernene herjet de norske jentene som fikk muligheten.



Celin Bizet Ildhusøy, Sophie Román Haug, Thea Bjelde og Elisabeth Terland scoret målene.

Det betyr at Gemma Grainger fortsatt er ubeseiret som landslagssjef.

– Det var veldig mye bra. Norge hadde full kontroll og slapp Finland til veldig lite, oppsummerer TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Det var helt fantastisk. Ubeskrivelig. Kjempekjekt, sier Bjelde til TV 2 etter sitt første landslagsmål.

SJEF: Gemma Grainger ga sine instrukser til spillerne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN Les mer Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN Les mer Først scoret hun. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN Les mer Deretter måtte Celin Bizet Ildhusøy av med skade. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN Les mer

Et lite skår i gleden for Norge var at Bizet Ildhusøy hinket av banen og ble byttet ut.

Etter kampen avfeier hun at det er snakk om noe alvorlig.

– Det er bare en liten skramme. Ingenting seriøst. Det går bra, sier Tottenham-spilleren til TV 2.

Hennes sjuende landslagsmål var av det treffsikre slaget.

– Jeg tenkte bare på å skyte, egentlig. Håpe på det beste, så gikk den inn. Det var gøy. Alltid gøy å score for det laget her. Alle var bare glad. Det var artig.

Norge leder EM-kvalikgruppa etter runde en.

– Vi gjorde mye av det vi sa vi skulle gjøre. Vi tar med de gode tingene, og jobber med det vi vil perfeksjonere til Nederland-kampen. Ekstremt godt å begynne sånn, sier Bjelde i snøværet på Ullevaal.

Gemma Grainger gjorde flere forandringer på laget som banken Kroatia.

Midtstopperparet bestod av Marthine Østenstad og Mathilde Harviken i Maren Mjeldes skadefravær.

Duoen, med relativt lite landslagserfaring, fikk ros for innsatsen.

– De har styrt skuta ganske bra, kommenterte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

Sjefen var glad over lagets innsats.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi hadde så mange endringer. Alle snakker om endringene og hva som vil skje. Jeg er veldig fornøyd med spillerne – at vi viser bredden, sier Grainger.

Den engelske kvinnen ga tydelig beskjed tidligere denne uken.

– Jeg sa det tidligere denne uken til spillerne at du trenger flere enn elleve spillere for å hjelpe laget i turneringer. Vi har 23 spillere her som hjelper laget til suksess. Vi så flere spillere som tok muligheten i dag.

– Hva er du mest fornøyd med?

– At vi scorer fire mål og holder nullen.

I den andre kampen i gruppa, vant Italia 2–0 over Nederland.

Tirsdag venter Oranje på bortebane for Grainger og co. Kampen ser du på NRK.