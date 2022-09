Norge jobber for kamp mot toppnasjoner i oktober: – Vi må møte de beste

Landslagskaptein Maren Mjelde og landslagssjef Hege Riise etter at Norge sikret en plass i VM 2023 med 1-0-seier over Belgia. Nå begynner jobben med å forberede seg til mesterskapet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det handler jo om at vi møter gode lag så vi får jobba med forsvarsspillet og kontringsspillet vårt, sier landslagssjef Hege Riise til TV 2.

Fra september 2021 til Norge åpnet Fotball-EM mot Nord-Irland 7. juli 2022, spilte landslaget 13 kamper.

Åtte av kampene var i VM-kvalifiseringen og de resterende fem privatlandskamper (tre i Algarve Cup og to i EM-oppkjøringen).

Samtlige av lagene i de 13 kampene var lavere rangert enn Norge på FIFA-rankingen. Også i de to kampene Norge har spilt etter EM, har motstanderen vært lavere rangert (Belgia og Albania).

Norges kamper (september 2021-september 2022) 06.09.22: Norge - Albania (71)** 02.09.22: Belgia (19) - Norge 0-1 29.06.22: Danmark (15) - Norge 1-2 25.06.22: Norge - New Zealand (22) 2-0 12.04.22: Norge - Polen (33) 2-1 07.04.22: Norge - Kosovo (112) 5-1 23.02.22: Portugal (29) - Norge 0-2 20.02.22: Italia (15) - Norge 2-1 16.02.22: Norge - Portugal (29) 0-2 30.11.21: Armenia (128) - Norge 0-10 25.11.21: Albania (75) - Norge 0-7 26.10.21: Norge - Belgia (19) 4-0 21.10.21: Polen (29) - Norge 0-0 21.09.21: Kosovo (115) - Norge 0-3 16.09.21: Norge - Armenia (128) 10-0 Motstanderens rangering på tidspunktet de møtte Norge i parantes. Kampene i Fotball-EM er ikke inkludert på listen. ** Norge-Albania spilles tirsdag 6. september på Ullevaal.

Norge har det siste året i snitt vært rangert som nummer 12 i verden.

Motstanderne som var nærmest Norge på rankingen var Italia og Danmark, som begge var rangert som nummer 15 i verden på det tidspunktet de møtte Norge (Italia i februar, Danmark i juni).

– Det tenker jeg at det må vi gjøre noe med, sier Riise.

Landslaget skal ha ytterligere to samlinger til i 2022: Én i oktober og én i november.

Det er i skrivende stund ikke satt opp noen kamper, men Riise bekrefter at det jobbes med avtaler for å sikre god motstand.

– Jeg vet at det jobbes med å få to kamper i oktober som vil utfordre oss, sier landslagssjefen.

– Er det viktig for dere å møte lag som er rangert høyere enn dere?

– Ja. Det går jo på at vi skal kunne forberede oss best mulig inn mot VM slik at vi kan balansere hva slags motstander vi møter, sier Riise.

Knusende tap mot toppnasjonene

Men i fjor vår, litt over et år før EM, var det norske landslaget i aksjon mot flere topp 10-lag. Det endte blant annet med et 0-7-tap mot daværende verdensener Nederland.

Nå i sommer fikk Norge nok et brutalt møte med verdenstoppen da senere europamester England knuste Norge 8-0 i EM-gruppespillet.

Se målene fra marerittkvelden: England knuste Norge 8-0

– Det var en forferdelig opplevelse, men samtidig må det være en realitetssjekk for alle og enhver om at hvis vi skal ha noe å gjøre i de store mesterskapene, så må det tas ansvar fra alle og enhver, sier Guro Reiten.

Chelsea-spilleren ser at det har vært vanskelig å avtale møter med andre nasjoner når VM-kvalifiseringen har tatt opp de fleste av landslagsperiodene det siste året.

– Men selvfølgelig er jeg enig i at det må gjøres noe med. Vi trenger å få testet oss mot de beste og, sier Reiten og får støtte av Frida Maanum.

– Vi vet at for å slå de beste, må vi møte de beste i treningskamper også. Det tror jeg blir viktig for oss fremover også, sier Arsenal-spilleren.

Frida Maanum og Julie Blakstad fortviler mens England feirer at de har gått opp i en 7-0-ledelse i EM-gruppespillskampene mellom lagene i sommer. Nå vil Norge være bedre forberedt på å møte toppnasjoner i neste mesterskap. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Å kunne møte nasjoner som er enda bedre ranket enn oss, som vi også møter som vi ser i EM og som vi kan risikere å møte i VM neste år også.

Begge håper det kommer utfordrende motstandere på høstens to siste samlinger.

– Det er ikke mange samlinger vi har i løpet av et år, så det nytter ikke å kaste bort noe tid. Selv om det er elleve måneder til VM, så er det ikke lang tid for oss på et landslag, sier Reiten.

Terper angrepsspill

Tirsdag kveld avsluttes VM-kvalifiseringen med en «betydningsløs» kamp mot Albania, som er rangert som nummer 71 i verden.

Riise er klar på at også de kampene er god trening og forberedelse for Norge, selv om det er stor forskjell på lagene på verdensrankingen.

Søndag og mandag ble det terpet på angrepsspill på landslagets trening. Her er Hege Riise under søndagens økt på Vigernesjordet i Lillestrøm. Foto: Annika Byrde

– Nå får vi en kamp hvor vi kan jobbe enda mer med angrepsspillet. Vi skal aldri hvile, men være like skarpe uansett hvem vi spiller mot, sier Riise.

– Det blir nøkkelen. Vi kan ikke begynne å dra ned tempoet, da blir vi lette å forsvare seg mot uansett kvalitet.

Norges siste kamp i VM-kvalifiseringen mot Albania spilles tirsdag 6. september kl. 18.30 på Ullevaal Stadion. Kampen sendes på NRK.