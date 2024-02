Norge herjet:– Var egentlig aldri en kamp

STJERNENE STO FREM: Graham Hansen og Hegerberg noterte seg begge for scoring. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Kroatia-Norge 0–3

Saken oppdateres med reaksjoner fra Kroatia.

Den nye landslagssjefen Gemma Grainger (41) var fornøyd etter seieren i Kroatia.

– Jeg er veldig fornøyd. Først og fremst med at vi vinner. Prestasjonen var i fokus i dag, og det var veldig tilfredsstillende å se at det vi jobbet med på treningsfeltet fungerte i kampen.

– Vi skal jobbe hardt for å bli bedre fremover, og dette var vår første steg, sier briten.

KLEM: Fotballpresident Lise Klaveness sammen med den engelske sjefen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Celin Bizet Ildhusøy kom inn for Norge og leverte en scoring.

– Det var sykt gøy. Det er alltid artig å spille og score på landslaget, og å være en del av denne gjengen, sier en smilende målscorer til Norge.

Caroline Graham Hansen måtte ut med en skade. Grainger kom med en oppdatering etter kampslutt:

Hegerberg åpnet showet

Gemma Graingers første kamp som landslagssjef var av det viktige slaget.

Over to kamper skal det avgjøres om Norge skal spille på nivå A i Nations League, eller på nivå B.

Det var et norsk lag som tok kontroll fra start. Og de norske kvinnene fikk betalt for presset etter et kvarter.

Norges stjernespiss Ada Hegerberg (28) var iskald alene med keeper, og ga Grainger en drømmestart.

ISKALD: Ada Hegerberg. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Lagene gikk til pause på stillingen 1–0.

– Norge dominerte banespillet totalt. De spilte til tider meget godt kombinasjonsspill, og scoret oppskriftsmessig ved Ada Hegerberg. Så stoppet det litt opp, oppsummerte TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen om førsteomgangen.

FULL KONTROLL: Gemma Grainger og Norge gjorde jobben. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Jeg hadde forventet flere mål ut ifra hvor mye Norge dominerte den første omgangen, men Norge hadde full kontroll, det skal ikke være mulig å tape, var ekspertens klare beskjed.

– Det var egentlig aldri en kamp



Og det fikk eksperten rett i. Etter pause doblet Caroline Graham Hansen ledelsen. Rett i etterkant måtte hun byttes ut.

SCORET, SÅ MÅTTE HUN UT: Graham Hansen doblet ledelsen, men måtte ut med en skade i etterkant. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Inn kom Celin Bizet Ildhusøy – som også ville være med på leken. Tottenham-spilleren la på til 3-0, og punkterte dermed kampen.

– Norge er overlegne mot dette laget. Det var egentlig aldri en kamp. De gjorde det de skulle og er egentlig allerede sikret plassen på nivå A. Det vil være utrolig om de roter dette bort i Stavanger på tirsdag.



Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Det ble også sluttresultatet. Dermed har de norske jentene et meget solid utgangspunkt til returoppgjøret i Stavanger.

Kampen ser du tirsdag fra kl. 17.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.