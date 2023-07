Norge G19 ydmyket i EM-semifinalen

Portugal G19 - Norge G19 5-0

EM-semifinalen var tidenes første for et norsk G19-lag, men som fryktet ble oppgaven mot Portugal altfor tøff. Tittelforsvareren ledet 3-0 til pause og hadde full kontroll hele veien.

En lei tabbe fra Magnus Rugland Ree sendte Norge bakpå allerede i åpningsminuttene. Målvakten var uoppmerksom på et tilbakespill og skjøt ballen i Gustavo Sa fra to meters hold. Det ga Portugal 1-0.

Et snaut kvarter senere doblet Hugo Felix ledelsen på et strengt idømt straffespark, mens Rodrigo Ribeiro tuppet inn det tredje målet etter en halvtime. De norske gutta klarte ikke å klarere unna et hjørnespark i forkant.

Utover i 2. omgang kom det to nye baklengsmål på kort tid. Ribeiro headet enkelt i mål, og to minutter etterpå gjorde Carlos Borges 5-0 alene med keeper.

Norge gikk ubeseiret gjennom puljespillet etter kamper mot Hellas (5-4), Island (1-1) og Spania (0-0).

