Norge fikk ikke EM: – Veldig, veldig skuffende

Det blir ikke EM på hjemmebane om to år.

Det var store forventninger til utdelingen av EM i 2025, da Norge var et del av et nordisk bud, sammen med Sverige, Danmark og Finland.

Det nordiske budet var blant favorittene, men under tildelingen i Lisboa tirsdag ble det imidlertid besluttet at Sveits blir vertsnasjon om to år.

– Veldig, veldig skuffende. Vi må gratulere Sveits med tildelingen. Vi visste de var en sterk konkurrent, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

– Jeg synes selv vi hadde fortjent bedre, legger hun til.

I LISBOA: Lise Klaveness mottok den nedslående beskjeden i Portugal. Foto: Elias Engevik / TV 2

Stemmedrama: Norge nummer to

Uefa-president Aleksandr Čeferin forklarte på podiet at det måtte tre stemmerunder til for å avgjøre at Sveits ble vinneren.

I hver runde ble én av vertshåpene utslått. Til slutt sto det mellom Norden og Sveits, men da gikk sveitserne av med en klar 9-4-seier.

Slik var stemmerundene Runde 1 Norden: Fire Polen: Fire Sveits: Fire Frankrike: Én Runde 2 Sveits: Seks Norden: Fire Polen: Tre Runde 3 Sveits: Ni Norge: Fire Kilde: Uefa.

Sveits overbeviste med rap

Til TV 2 sier fornøyd sveitsisk fotballpresident, Dominique Blanc, at de brukte et annerledes grep for å sjarmere Uefa-komitéen.

– Ja, det var en 16 år gammel jente som rappet. Jeg så det ikke, for vi fikk ikke være i rommet, sier Blanc og humrer.

– Men jeg synes det er et sterkt bevis som viser hva vi ønsker å gjøre med den nye generasjonen, fotball for unge og moderne kvinner. Dette var interessant og vakkert.

Hver budgiver fikk noen minutter på å presentere sine bud.



– Risikerer å sakke akterut

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg var tilstede under utdelingen. Hun mener dette er en stor nedtur for norsk fotball.

– Vi risikerer å sakke akterut nå. Et EM kunne vært den «boosten» vi trenger for å henge med resten av Fotball-Europa. Nå må NFF og norsk kvinnefotball jobbe på en annen måte for å tette gapet til de virkelig store fotballnasjonene, sier Finstad Berg.

Da blir det ikke EM-fest i Norden. En tapt mulighet for Norge, en stor seier for Sveits. — Mina Finstad Berg (@minafberg) April 4, 2023

I tillegg til Norden og Sveits hadde Frankrike og Polen bydd på mesterskapet.

– Vi er ikke gode tapere. Det er skuffelse nå, sier Klaveness.

I det nordiske EM-budet skulle Oslo og Trondheim vært de norske vertsbyene.