Norge fikk bank – Hegerberg-mål i comebacket

Spania 4-2 Norge

Norge fikk virkelig kjørt seg mot Spania. Til slutt ble det et 2-4-tap på ferieøyen Ibiza.

– Jeg synes det er et tøft resultat. Vi sliter i store deler av kampen. Vi blir spilt rundt. Vi prøver å ligge som en enhet, men vi blir veldig puslete i soneforsvaret vårt og i posisjoneringen vår, sier Ada Hegerberg til TV 2.

Spissen spilte sin første landskamp på over et halvt år skjærtorsdag, og hun sto for Norges høydepunkt i en ellers tafatt norsk forestilling.

På stillingen 0-1 vant Guro Reiten ballen for Norge, forserte fremover og serverte den nevnte superstjernen. På første touch satte Hegerberg ballen lekkert i mål til 1-1.

– Veldig godt. Jeg er happy med det. Det er godt å være tilbake med jentene, og å spille for Norge betyr mye for meg. Det er en utrolig god ball av Guro, sier Hegerberg.

– Der ser vi kvaliteten vi har offensivt. Dødelig effektivitet når vi først får rom å løpe i. Helt strålende satt opp av Guro Reiten, kommenterte NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

Målet ble imidlertid kun av akademisk verdi. For i neste angrep scoret Jenni Hermoso hennes andre for kampen til 2-1 for Spania.

– Starten er veldig daff, og det kan vi ikke tillate. Å slippe inn mål rett etter vi scorer... Det er avgjørende øyeblikk der vi må være knallharde i alt vi gjør, sier Hegerberg.

En svak norsk kamp fortsatte etter pause. Forsvarsrot og to mål fra Salma Paralluelo gjorde at Hege Riise lå under 1-4 i påskesolen på Ibiza.

– Skuffende kamp fra oss, sier landslagssjef Hege Riise til NRK.

– Spania fikk dominere og gjøre mer eller mindre som de ville i dag, oppsummerte Torp ved kampslutt.

Norge fikk et trøstemål på tampen. Cesilie Andreassen reduserte til 2-4 på hodet.

Neste landskamp for kvinnene er 11. april, borte mot Sverige.