Nordtveit har signert for 4. divisjonsklubb

Håvard Nordtveit har ikke vært å se på en fotballbane siden april 2022. Kontrakten med Hoffenheim gikk ut i fjor sommer, og siden har 32-åringen vært uten klubb.

Nå har imidlertid midtstopperen fått seg en ny klubb. I Norges fotballforbunds register over overganger har Nordtveit signert for 4. divisjonsklubben Skjold IL, som holder til i Tysvær utenfor Haugesund.

Klubbens daglige leder John Inge Ulvøy bekrefter signeringen, men er likevel ikke helt sikker på at den skadepregede spilleren nødvendigvis skal spille for dem.

– Det er helt i det blå. Det er bonus for oss hvis han kan gjøre det. Her er vi muligheten, men det er ikke skrevet i stein hvis han skal gjøre det. Han er spilleklar om det skulle være behov, sier Ulvøy til TV 2.

52 LANDSKAMPER: Håvard Nordtveit var en viktig brikke for det norske landslaget. Foto: Stian Lysberg Solum

– Hvis Håvard har mulighet og lyst og har helse, så er vi glade hvis han kan bidra. Men jeg tror ikke han kommer til å spille 26 kamper, sier han.

Det har ikke lykkes TV 2 å få tak i Håvard Nordtveit.

Nordtveit spilte i Skjold som tenåring før han dro til FK Haugesund og videre til Arsenal. Han bor nå på Haugalandet, og i vinter har han engasjert seg rundt klubben.

– Han har vært med rundt a-lag, og bidratt rundt barne- og ungdomsfotballen og ellers i klubben. Han er veldig engasjert og det er givende å få han inn, sier daglig leder.

Selv om FK Haugesund ville vært et naturlig karrierevalg for Nordtveit, har han enn så lenge ikke signert for Eliteserien-klubben han spilte for i 2007.

Denne sesongen kan han imidlertid spille mot FKH, riktignok andrelaget, som spiller i samme 4. divisjonspulje som Skjold.