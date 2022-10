Nordmennene begeistrer i LaLiga: – Det er ganske undervurdert

Det er duket for et helnorsk oppgjør i LaLiga. Tidligere Spania-proff Dan Eggen har latt seg imponere over de to spissene.

LANDSLAGSVENNER OG MOTSTANDERE: I forrige landslagssamling var Alexander Sørloth (t.v) og Jørgen Strand Larsen på samme lag for Norge. Denne helgen står de på hver sin banehalvdel. Foto: Fredrik Varfjell

Som den perfekte oppladningen til El Clasico starter LaLiga-søndagen med et helnorsk oppgjør.

For når Celta Vigo tar i mot Real Sociedad starter det sannsynligvis to nordmenn for hvert sitt lag. Jørgen Strand Larsen og Alexander Sørloth er lagkamerater på landslaget, men står ansikt til ansikt i Vigo.

Den duellen gleder Dan Eggen seg til. Den tidligere landslagsspilleren har en fortid i spansk fotball for Celta og Alaves, og følger godt med på de norske innslagene.

– Det er enormt, morsomt og utrolig gøy. Det at de gjør det bra i Spania er ganske undervurdert, mener 52-åringen.

TIDLIGERE LALIGA-SPILLER: Dan Eggen spilte for Celta Vigo og Alavés mellom 1997 og 2004. Foto: ILAN GARZONE/AFP

Det begrunner han slik:

– Nivået er knallhøyt. Navne- og pengemessig er Premier League og England større, men i Spania jobbes det så godt og de er gode. Det er virkelig strålende at de er der, sier en begeistret Eggen.

«Alle» spør om Strand Larsen

Han har fulgt ekstra godt med på Strand Larsen innledningsvis denne sesongen, ettersom han spiller i gamleklubben.

– Han er stadig i innkjøring, og det vil gå opp og ned for et lag som ikke lykkes sånn supert. Men Celta-fansen er blitt glade i han etter det han har vist. Jeg syns det går veldig flott med ham, sier Eggen.

Selv om han har spilt seg inn på laget og virker å ha kommet godt inn i LaLiga-hverdagen, mangler den første scoringen for Strand Larsen.

FRISK START: Jørgen Strand Larsen har vist seg frem i LaLiga denne sesongen. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

Samtidig har 22-åringen hatt noen gode involveringer for Celta. Assist, skaffet et direkte rødt kort på motstander og en offside-scoring på Camp Nou.

Nordmannens inntreden har gjort at Dan Eggen har blitt oppringt av flere spanske radiostasjoner.

– Det er alle typer kanaler som ringer. Jeg er ikke blitt nedringt akkurat, men det er vel fire forskjellige kanaler som har ringt, sier Eggen.

– Hva er det de lurer på?

– De vil gjerne vite hva dem kan forvente av ham, og så vil de vite om på ting forhånd. Litt om hvordan han er og hva han kan.

Spørsmålene fra de spanske radiovertene handler også om Haaland.

– De spør om likhetene deres. Litt at de er samme størrelse, sier Eggen.

– Har alle kvaliteter til å lykkes

Dan Eggen har også sett en del av Alexander Sørloth, og har latt seg imponere over hans sesong til nå.

Trønderen har etter returen til Real Sociedad på en permanent overgang i sommer scoret tre ganger i LaLiga, og tegnet seg for assist. Nå har han like mange målpoeng som hele forrige sesong.

– Nå er han mer etablert og satt som type og spiller. Det har tatt litt tid, men nå vises det at han har alle kvaliteter til å lykkes i Spania. Det er veldig gøy med alle målene hans, sier den gamle midtstopperen.

UTLIGNET FORRIGE SESONG: Alexander Sørloth har fire målpoeng i LaLiga denne sesongen - like mange som forrige sesong. Foto: CRAIG BROUGH

Han mener at «hypen» ikke har vært like stor rundt Sørloth som det Strand Larsen har opplevd i sine første uker.

– Han utstrålte ikke like mye entusiasme, men det har nok litt med typen å gjøre også.

Nå skal de to norske spissene måle krefter i «Derbi de Noruega». En kamp Dan Eggen gleder seg stort til.

– Det kommer til å bli en kamp med et høyt tempo, der det forhåpentligvis vil skje mye i begge bokser. Real Sociedad er forventet å dominere, og de har også de siste årene vært mest stabile og har vært best, spår 52-åringen.

Tror målene kommer

I TV 2s fotballpodkast ble det norske duoen i LaLiga et tema. Spesielt Strand Larsens inntog roses av ekspertkorpset.

– Jeg syns han har gjort det bra. Han gjør mye ut av seg. Litt typisk at når han byttes ut så er det først da Celta er bra offensivt. Veldig positiv, overraskende for meg at han har tatt nivået såpass greit, sier Simen Stamsø-Møller.

Han ser en glødende Strand Larsen.

– Jeg tro han har det gøy selv, det ser man på kroppsspråket hans, litt som på Ullevaal i landskampen nylig. Han er i en fin sone nå, og jeg ser for meg at han – hvis ballen spretter riktig vei – kan ende opp med åtte til ti LaLiga-mål denne sesongen.

Kollega Yaw Amankwah tror også at det er tidsspørsmål før målene kommer.

– Når han spiller for Celta så ser han ut som en hingst på vårslepp. De som har spilt med ham i Sarpsborg, tror han kommer til å få en forløsning i mål. Der var det veldig mye innsats og gode prestasjoner lenge. På et tidspunkt fikk han hull på byllen, og da begynte han å levere mål. Forhåpentligvis kan det samme skje i Celta.

– Ser ikke alltid like happy ut

Stamsø-Møller har også fulgt Alexander Sørloths sesong tett, og har en mistanke om at trønderen kanskje setter vel høye krav.

– Sørloth ser ikke alltid like happy ut, men det er nok noe med standarden han setter til seg selv også, med tanke på målene han har scoret tidligere i karrieren. Spesielt Tyrkia, som jeg føler ble en slags mal for ham.

Da han spilte i Trabzonspor på utlån fra Crystal Palace i 2019/20-sesongen ble det hele 33 scoringer og 11 assist på 49 kamper.

– Han tenker kanskje at han skal score ett mål i snitt per kamp, og så blir han veldig skuffet om han ikke gjør det. Også blir han veldig lettet når han gjør det. Men han gjør en god jobb, og Real Sociedad gjør det bra.

