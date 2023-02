Nordmann fikk proffkontrakt etter sjelden karrierevei: – En guttedrøm i oppfyllelse

Sørlendingen Skulstad studerer i Aalborg og har kombinert det med spill for Aalborgs lag på femte nivå i dansk fotball. Tirsdag melder klubben at han nå hentes opp i A-stallen etter imponerende spill.

Han har signert en toårskontrakt.

Skulstad har gjentatte ganger fått sjansen på superligatroppens treninger den siste tiden og skal ha imponert trener Erik Hamrén.

– I fotballens verden er det svært sjelden i dag at en spiller går fra en klubbs Danmarksserielag (5. divisjon) til samme klubbs superligatropp, sier administrerende direktør og konstituert sportslig leder Thomas Bælum i en uttalelse.

Fra Egersund

Jonas Skulstad har tidligere spilt for Egersund. Han har også spilt collegefotball i USA.

– Det er en guttedrøm som har gått i oppfyllelse at jeg nå har fått min første proffkontrakt og kan leve av å spille fotball. At det samtidig skjer i en storklubb som AaB er noe jeg er superstolt av, sier sørlendingen.

Han har ikke vært lenge i den danske klubben.

– Siden jeg begynte på Danmarksserielaget i AaB for halvannet år siden, har jeg hatt følelsen av at jeg godt kunne spilt på et høyere nivå, men at neste steg ville være superligaen og at det ville skje så raskt, forventet jeg ikke, sier Skulstad.

Hylles

Han får gode skussmål av klubben sin.

– Jonas er fysisk sterk, har et godt hodespill og et fint venstrebein og er spillintelligent. Og han er veldig verbal når han er på banen, og nå skal det bli spennende å følge ham i hans videre utvikling, sier Thomas Bælum.

Aalborg ligger nest sist i den danske superligaen.

