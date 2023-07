Nordås kalt tilbake til Bodø/Glimt: – Uaktuelt at han skal spille kamp der i morgen

Tromsø-trener Gaute Helstrup raser etter at Bodø/Glimt har kalt tilbake Lasse Nordås for å være med i kamptropp torsdag. Kjetil Knutsen er overrasket over reaksjonene.

Nordås ble klar for Tromsø tidligere i sommer etter en byttehandel med Bodø/Glimt. Da gikk TIL-talentet Daniel Bassi andre vei.



Allerede forrige uke reiste Nordås til Tromsø for å slutte seg til laget, som han blir spilleklar for fra 1. august.

Bodø/Glimt har imidlertid kalt spissen tilbake for å være med i torsdagens kamp mot Bohemians i conferenceligaen. Årsaken er at Faris Pemi Moumbagna skal ha blitt skadd. Det samme skal Nordås være.

– Det er helt uaktuelt at han skal spille kamp i morgen. Lasse er ikke klar for å trene engang. Han var ikke klar for trening mandag, han var ikke klar for trening i dag, sier Helstrup til Nordlys.

REAGERER: Gaute Helstrup reagerer på at Lasse Nordås er en del av Bodø/Glimts tropp i conferenceligaen. Foto: Astrid Pedersen

Søndag møtes de to lagene fra Nord-Norge i Eliteserien. Den kampen må også Moumbagna stå over grunnet karantene etter å ha fått for mange gule kort.

– Vi har snakket om at han skal være tilgjengelig til europacupkampen. I utgangspunktet er det planen, sier TILs sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen til iTromsø.

BESTEMMER IKKE: Håvard Sakariassen, sportslig leder i Bodø/Glimt, mener Helstrup ikke kan bestemme noe før 1. august. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Sportslig manager i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, mener Helstrup ikke kan bestemme noe om Nordås.

– Gaute Helstrup er ikke i posisjon til å mene noe om Lasse Nordås før 1. august. Vi har et medisinsk team med mer enn nok kompetanse til å vurdere om Lasse er spilleklar eller ikke, sier han til TV 2.

Sakariassen pratet først med Avisa Nordland.

Sakariassen forteller videre at Nordås fikk lov å reise til Tromsø før overgangen offisielt gikk i orden, med én forutsetning.

– Det var under forutsetning om at ikke vi trengte han i kamptropp. Det gjorde vi for å gi han en best mulig start på TIL-karrieren. Forutsetningen har endret seg siden det, sier Sakariassen til TV 2.



– Gaute Helstrup burde åpne vinduet på kontoret sitt på gløtt og få i seg litt frisk luft før han uttaler seg til media om ting han ikke har noe med.

På et pressetreff melder Glimt-trener Kjetil Knutsen at Nordås kommer til å spille søndagens kamp mot nettopp Tromsø.



– Vi hadde en avtale om at hvis noe skulle oppstå, er vi nødt til å tenke på Bodø/Glimt. Og dessverre vet vi at Faris har slitt med ryggen, og vi har ham indisponibel på søndag. Da bruker vi den avtalen. At det skal skape mye støy, overrasker meg litt. Og i hvert fall overrasker det meg at det er folk som uttaler seg som ikke kjenner til avtalen. Da må de sette seg inn i ting før de uttaler seg, sier Knutsen til Avisa Nordland.

Til Nordlys forteller Tromsø sin sportssjef, Leif Petter Kræmer-Andreassen, at Bodø/Glimt er i sin fulle rett til å hente Nordås.

– Vi har fått lovnader om at det medisinske apparatet i Bodø/Glimt ikke skal ta noen sjanser med Nordås. Det stoler vi på, sier han til Nordlys.

På Twitter har flere supportere begynt å bruke hashtaggen #freenordås.

Gaute Helstrup har ikke besvart TV 2s henvendelse.

(©NTB/TV 2)