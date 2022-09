Noor (22) lever av fotball og tegneserier: – Min form for meditasjon

Den tidligere Lyn- og Kolbotn-spilleren fikk seg en solid overraskelse i forrige uke da hennes navn ble lest opp i Hege Riises første landslagstropp.

– Jeg visste jo a det skulle være en pressekonferanse, og den skulle vel være klokken 10 den dagen? spør 22-åringen TV 2.

– Vi hadde jo trening da, så jeg hadde helt glemt at det var uttak. Men da jeg kom ut i bussen litt etter de andre etter trening, så begynte de plutselig å applaudere. Hva er det som skjer nå? Gratulerer med a-landslagsuttak, sa de. Det var en stor overraskelse for meg, sier Eckhoff og stråler.

Oslo-jenta er inne i sitt andre år som Eskilstuna-spiller og har imponert nok til å ta steget opp fra U23-landslaget til A-landslaget denne høsten.

– Det er jo noe man har jobba for lenge. Det har vært en stor ambisjon, så det er utrolig gøy å være her, forteller hun om sin første opplevelse på samling med A-landslaget.

Eckhoff har kamper for alle u-landslagene fra J15 og oppover og har i flere år vært sett på som et stort fotballtalent.

Men det er ikke bare med beina at 22-åringen imponerer.

Eckhoff er nemlig også en ekstremt talentfull tegner og bruker mye tid med tegnesakene når hun ikke spiller fotball.

– Tegning, sammen med fotball, er jo det morsomste jeg vet om. Og de to passer jo så bra sammen også, så på mange måter så blir jo tegning min form for meditasjon, forteller hun.

Som med fotballtalentet hennes, har heller ikke tegneferdighetene gått ubemerket hen.

I juni i år inngikk hun et samarbeid med tegneseriebladet Storefri, hvor hun nå leverer to helsider i hver utgave av bladet.

– Det var egentlig ganske tilfeldig. Jeg oppretta en egen Instagrambruker for tegneseriene min hvor jeg tenkte jeg kunne publisere striper og bare ha det gøy med det, forteller hun.

– Så plutselig en dag så fikk jeg bare melding fra redaktøren som spurte om jeg kunne sende inn alt materialet jeg hadde.

Storefri-redaktør Hans Ivar Stordal ble raskt imponert over det han så fra Eckhoff da han oppdaget Instagram-profilen hennes.

– Vi var på jakt etter biserier som kunne passe godt inn i det her konseptet i nyutgivelsen vår. Da har vi ofte faste steder å leite, men jeg scrollet mye på Instagram også for å se om jeg kunne finne noen talenter som kanskje var litt ubeskrevne blader, forteller Stordal til TV 2.

Det var to ting som gjorde at Storefri-redaktøren falt for Eckhoffs tegninger:

– I tegneserier ser man ofte etter noen som egentlig klarer å tegne ganske enkelt, men samtidig så klarer hun jo ikke å skjule at hun faktisk er veldig flink til å tegne, forklarer han.

Storefri-redaktør Hans Ivar Stordal viser frem siden med Noor Eckhoffs tegneseriestriper i en av bladets siste utgaver. Foto: Erik-Monrad Hansen

– Og så bruker hun en slags semi-selvbiografisk versjon av seg selv som fotballspiller i stripene. Hun beskriver et miljø som jeg ikke synes har kommet frem i tegneserier før – en litt røff og uredd ung kvinne som spiller fotball. Det er noe helt annerledes og noe veldig friskt, forklarer redaktøren.

Men redaktøren var faktisk ikke klar over at Eckhoff var profesjonell fotballspiller da han først tok kontakt med henne.

– Det var ikke før litt ut i samtalene at jeg skjønte at hun faktisk levde av å spille fotball. Da ble jeg med enn gang litt bekymret for om hun hadde tid til å drive på med tegning, forteller Stordal, som ikke hadde noe å bekymre seg for.

– Det er min måte å koble av på og få tiden til å gå. Man har mye fritid ved siden av fotballen, så det går til noe meningsfylt, sier Eckhoff selv.

Nå samarbeider Eckhoff og Stordal tett på å finne passende striper til bladet som leserne finner underholdende.

Et utvalg av stripene Noor Eckhoff har fått publisert i «Storefri».

– Jeg har ganske fri dispisisjon til å tegne hva jeg vil egentlig, sier Eckhoff.

Med a-landslagsuttaket og den første samlingen med Hege Riise, har det åpnet seg en helt ny verden av inspirasjon for tegneserieskaperen til hennes neste striper.

– Vi får se om jeg kommer på noen gode idéer herfra, sier hun og ler.

– Jeg elsker jo å ta idéer fra fotballen og får masse inspirasjon fra det. Det er jo utrolig mye å hente, så jeg blir skjemt bort på situasjoner og persongalleriet man møter gjennom det. Det kan man lage mye morsomt ut av!

VM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Norge ser du fredag 2. september klokken 20.30 på NRK.