– Noen vil si jeg er desillusjonert

SUKSESS: Martin Ho har vært en stor suksess etter at han kom til Brann. Foto: Ingrid Wollberg

– Hæ? Hvor dårlig var vi da i vår? spør Rakel Engesvik når TV 2 konfronterer driblefanten med trenerens uttalelser.

For Martin Ho er ikke snau. Briten mener laget han leder ikke er i nærheten av å prestere det de er kapable til.

– Det vi har klart i løpet av de siste seks månedene er bare en bitteliten del av det vi ønsker å oppnå. Vi har fått om lag 30 prosent ut av spillerne våre, sier Ho til TV 2.

– Det høres jo lite ut. Han legger et stort press på seg selv, sier TV 2s fotballekspert, Ingrid Ryland.

PÅ PLASS: Uavgjort i Praha holder til avansement for Brann. Foto: Foto: Tore Gloppen

Ho virker ikke videre bekymret for noe som helst der han tusler smilende rundt på City Stadium i Mlada Boleslav. 33-åringen har også god grunn til å være tilfreds.

Siden Ho tok over laget i juli 2023, har pilene pekt oppover. Et solid arbeidsuhell borte mot Lyn 11. er den eneste solide riften i britens Brann-CV.

– Spillerne vet at de har mye mer å gi individuelt. Det kommer til å gi seg utslag kollektivt. Vi har bare sett glimt av det de kan få til.

Champions League-tittel

Dette sier treneren, som i siste tellende kamp, ledet laget til et sensasjonelt 2-2-resutat mot Lyon. Laget som har vunnet Champions League åtte ganger, altså suverent best i turneringens historie.

VISTE MUSKLER: Brann overrasket alle da de slo tilbake mot selveste Lyon. Ada Hegerberg og lagvenninnene måtte ta til takke med 2-2 og ett poeng i Åsane utenfor Bergen. Foto: Ingrid Wollberg

Ho tror altså at laget han leder har 70 prosent mer å gå på.

– Hvor er dere da?

– Det er ikke noe tak hva gjelder dette laget. Vi har bare så vidt begynt, og det kommer til å bli en spennende reise, sier en trener full av selvtillit.

TV 2s ekspert lar seg ikke rive med

– Det kommer jo automatisk en ny giv inn i en tropp med en ny trener. Man tenker jo gjerne at den kurven kan flate litt ut, at hvetebrødsdagene er over. Da må de virkelig heve bunnivået sitt, sier Ingrid Ryland.



EKSPERT: TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland på jobb under Champipns League-kampen mellom Brann og Slavia Praha. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2.

– Med 70 prosent forbedring, er man ikke da i en posisjon hvor man kjemper om Champions League-trofeet?

– Jo, det stemmer. Noen vil hevde jeg er desillusjonert, men jeg kommer ikke til å stå her å sette et tak på hvor langt vi kan nå, sier Ho.



Briten er klar på at det kommer til å ta tid. Selv om Brann nå har en fot i Champions League-kvartfinalen, er det mye å jobbe med.

IMPONERTE: Branns kvinnelag spilte Champions League mot Lyon på Åsane Arena like før jul. Stillingen ble 2-2. Foto: Ingrid Wollberg

Samtidig, spillerne tror på sjefen. For et halvt år siden hang de aller fleste med hodet. Tårer ble felt etter elendige resultater. Budskapet som nå selges inn, har gitt en annen glød.

Nora Eide Lie tenker seg litt om når midtbanespilleren blir presentert tallene.

– Hvis du ser på de stegene vi har tatt bare siden Martin kom hit, så kan jo det fint stemme, sier 26-åringen.

– Jeg ville kanskje snudd brøken, men de har tatt poeng mot Lyon og snuser på en kvartfinale, så får de ta det derfra, sier Ingrid Ryland.