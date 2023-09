– Noe av det skumleste

Se Norge – Georgia i kveld fra kl. 20.00 på TV 2 Direkte og TV 2 Play!

Mye skal til om ikke Erling Braut Haaland starter for Norge i EM-kvalifiseringen mot Georgia. Det skjer etter en usedvanlig rolig uke til han å være.

For etter hat tricket mot Fulham i Premier League lørdag 2. september, dro han nesten umiddelbart i et privatfly til Gardermoen. Siden har han vært på Østlandet.

I tillegg har han heller ikke spilt kamp. Haaland satt hele kampen på benken da Jordan ble slått i privatlandskampen forrige torsdag.

STOD OVER: Erling Braut Haaland så Jordan-kampen fra benken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Den rolige uken er i sterk kontrast med normalen for jærbuen. Vanligvis er det to kamper i uken og mye reising.

Det kan gagne ham godt, mener Sigmund Apold-Aasen, som er lektor på Høyskolen Kristiania og er ekspert på trening. Han har også jobbet for Olympiatoppen og Norsk Toppfotball.

– Med denne hvilen, så har han alle forutsetninger for å være hundre prosent skarp og klar til Georgia-kampen, sier han.



Kristiania-lektoren påpeker at Haaland er dyktig til å være stort sett på toppnivå.

LEKTOR: Sigmund Apold-Aasen Foto: Høyskolen Kristiania

– Det er et rigid liv i City-systemet, hvor alt handler om optimalisering. Det er krevende å prestere på topp på grunn av et hektisk liv, men Haaland har stort sett klart det, sier han.



Noen spillere liker å holde kroppen i gang ved jevnlig spille kamper. Det trengs ikke for Haaland.

– Jeg kan ikke tenke meg at dette kan ha en negativ effekt. Han har etter hvert så mye erfaring, så han sørger for at han er klar. Han har bevist at han er klar, sier Apold-Aasen.



Hangeland: – Bobler over

Spilleransvarlig for herrelandslaget, Brede Hangeland, forteller om en spydspiss full av energi, når han snakker med TV 2 på kampdag.

– Han ser ganske fulladet ut, det må jeg innrømme, sier han med et smil og fortsetter:

– Det var en dødballtrening i går hvor det så ut som han boblet over med energi, så la oss håpe det blir det samme i kveld.

FULL AV ENERGI: Brede Hangeland beskriver Haaland som «fulladet» i forkant av kveldens kamp. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Tror du det spiller en rolle at han har fått de ekstra dagene?

– Jeg tror det for ham, som har hatt et ekstremt program de siste sesongene, betyr ganske mye. Det er egentlig sjelden vare for ham og få en så lang periode uten kamp. La oss håpe det virker positivt, sier Hangeland i forkant av Georgia-kampen.

– Supert

Georgia-sjef Willy Sagnol frykter Premier League-toppscoreren uansett om det er travle eller rolige tider.

– Ha ha ha … Han kan hvile i to dager, to uker eller tre måneder. Han er uansett en helt utrolig spiller. Norge er heldige som har en slik spiller, og han er kanskje verdens beste i hans posisjon, sier han.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror den rolige uka kan gagne han på lang sikt.

– En uthvilt og heltent Haaland er noe av det skumleste man kan møte på en fotballbane. For kroppen og beina hans er litt ro og påfyll supert med tanke på den meget hektiske høsten han har i vente.



– Det er en annen verden

Selv med lite reiseaktivitet og kamper, er Haaland populær som aldri før. Unge fans har flokket seg rundt landslaget for å sikre seg et glimt av superstjernen.

Landslagssjef Ståle Solbakken peker på at det fortsatt har vært mye trykk rundt Manchester City-stjernen.

– Han har skrevet ekstremt mange autografer, det hyles samme hvor han går. Dere ser det sikkert på Lillestrøm, utenfor Ullevaal, på hotellet – det er en annen verden. Vi må ha respekt for det.

Haaland har ikke stilt opp for media i landslagssamlingen.

– Vi vil være så åpne som mulig og by på oss selv, og da må vi finne balansen. Hvis han føler det er i ferd med å bikke over på et tidspunkt, så kan det være at pressen har blitt skadelidende i denne runden. Det tror jeg vi får igjen med en heidundrende kamp fra han, sier Solbakken.