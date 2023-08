Norge røk ut i åttedelsfinalen etter er et 3-1-tap for Japan.

For det norske laget var mye av mesterskapet preget av drama. Caroline Graham Hansen ble benket, langet ut mot trenerteamet og senere beklaget hun.

Ada Hegerberg gikk plutselig i garderoben før en kamp på grunn av en skade.

I tillegg har det vært spekulasjoner om misnøye innad i laget.

Nå skal forbundet med Lise Klaveness i spissen evaluere hva som gikk galt og hva som var bra med mesterskapet.

– Det var et mesterskap som ikke ble som forventet, og det er litt vondt. Vi må stå sammen og ikke peke i noen spesiell retning. Vi er nå nødt til å være brutalt ærlige når vi skal evaluere, sier hun til TV 2.

Norge var forventet å vinne sin gruppe mot New Zealand, Filippinene og Sveits.

De norske kvinnene hadde æren av å starte mesterskapet mot vertsnasjonen, New Zealand. Der gikk de på et sjokktap. Senere spilte de uavgjort mot Sveits og til slutt sikret de seg avansement etter 6-0-seier over Filippinene.

Skal evaluere

Klaveness opplevde at det var god stemning blant laget mot slutten av mesterskapet og at det sportslige også ble bedre.

– Det var god stigning fra en veldig vanskelig start mot New Zealand. Det kan godt oppleves annerledes utenifra, men med ting som skjedde med «Caro», så opplevde jeg at samholdet var sterkt på slutten, sier hun.

TIL STEDE: Lise Klaveness var på plass i New Zealand under VM. Foto: Lise Åserud/ NTB

Det at Norge tapte for Japan i åttedelsfinalen, var som forventet, mener fotballpresidenten.

– Resultatmessig er det som forventet. Vi er ikke et lag som er favoritter. Vi har spillere som er i store klubber, men og spillere som ikke spiller på sitt førstelag.

– Vi hadde motstandere som er bedre enn oss, Japan er et fantastisk lag og kanskje det aller beste akkurat nå. Men vi skal kunne slå New Zealand, poengterer Klaveness.

Nå skal forbundet bruke tid på å evaluere mesterskapet. For Klaveness er det ikke bare dette mesterskapet som blir tatt i betraktning.

– Vi har underprestert i tre av de siste fire mesterskapene. Det er et bilde som er større enn bare dette mesterskapet, sier hun.

LANDSLAGSSJEF: Klaveness sier at de ikke har Hege Riise som tema inn i evalueringen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Ikke et tema

– Er jobben til Hege Riise et tema?

– Det er ikke et tema, tilliten til Hege Riise, men om det hadde vært det, så hadde jeg selvsagt ikke snakket med media om det før en evaluering. Det er ikke et tema vi går inn i evalueringen med.

– Det at det er delte meninger om trenere, var det i min tid og det vil det alltid være, så det har vi et veldig udramatisk forhold til.

– Når det er sagt, må vi gå inn i denne evalueringen og vurdere alle ting og være brutalt ærlige med oss selv. Trenere, støtteapparat, spillere og ikke minst forbund og det å gå inn i en evaluering med mange kjepphester vil ikke fungere. Men uansett vil vi ikke diskutere utfallet med mediene før vi har landet det.

– Er det organisatorisk der skoen trykker, er det der problemet ligger?

– Vi er nødt å vurdere alle ting. Det blir helt feil av meg å utelukke noe. Enkeltindivider, laget, støtteapparatet og forbund må se seg selv i speilet og det skal vi gjøre.

BEKLAGDE: Caroline Graham Hansen beklagde framfor pressen etter uttalelsene sine Foto: Lise Åserud/ NTB

Tøffe dager

Under mesterskapet dukket det opp artikler med anonyme kilder i media som hevdet at det var misnøye med landslagssjefen innad i leiren. Dette kom i kjølevatnet av Graham Hansen sine uttalelser til media.



Klaveness forteller at det er mye følelser involvert i et mesterskap, i tillegg har media aldri vært så tett på spillerne.

– Mesterskap er kjempespesielt. Det er veldig mange følelser i et mesterskap.

– I tillegg er mediene veldig nær oss. Spillerne går rett til intervju før de går i garderoben, det har jeg aldri opplevd før. Der blir de gjerne konfrontert med ekspertuttalelser, noe som man nødvendigvis ikke er negative til, men er vanskelig å fordøye når en har vært i en prestasjon, sier fotballpresidenten.

Klaveness innrømmer at det var tøft etter hendelsen med Graham Hansen.

– Det er klart at det var tøffe dager for oss der, da en av de aller mest kjente spillerne vi har, ble satt på benken, reagerte utad og beklaget etterpå. Dette fikk alle med seg.

– Når det skjer i et mesterskap, så skaper det turbulens. Det gjorde at de dagene ble helt spesielle. Min klare opplevelse der nede var at vi klare å komme oss forbi.