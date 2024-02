Noah Solskjær om sammenligningen: – Jeg har blitt litt hjernevasket

Noah Solskjær har signert en toårskontrakt med Aalesund i OBOS-ligaen.

– Det er veldig hyggelig, det er artig, sier Solskjær til TV 2.

– Jeg vil si at jeg kan score mål. Jeg skal prøve å score litt i AaFK, sier han.

Solskjær har en fortid i Clausenengen, Kristiansund og Sogndal (lån). I fjor spilte han for Spjelkavik i 3. divisjon.

Solskjær-show: – Godt inntrykk

– Jeg har ambisjoner om å bli så god som jeg overhodet kan bli. Jeg vil utvikle meg og hjelpe laget med å gjøre en god sesong, sier Solskjær.

Solskjær har imponert på prøvespill i Aalesund den siste tiden. Fredag scoret angriperen to mål i 3-2-seieren i treningskampen mot Sogndal. Tre dager tidligere scoret han også to mål mot 4. divisjonslaget Ørsta (6-0).

– Han er god i motstanderens boks og en dyktig avslutter. I tillegg er han en fotballklok spiller som er flink til å gjøre de rundt seg gode. Summen av alt dette gjør at vi ønsker å ha med oss Noah videre, sier, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland i Aalesund til TV 2.



I vinter har han også trent med Kristiansund og Hødd.

AAFK-KLAR: Noah Solskjær har signert en toårskontrakt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

«Late bloomers»

23-åringen er sønn av Ole Gunnar Solskjær, som selv var 22 år i debutsesongen for Molde etter overgang fra Clausenengen.

– Er dere litt «late bloomers» i familien?

– Det kan du godt si at vi er. Jeg vokste ikke ferdig før på slutten av videregående. Jeg fant faktisk ut at jeg har vokst to centimeter siden jeg var i Sogndal, så du kan absolutt si at vi er «late bloomers», sier Noah Solskjær.

FOTBALLFAMILIE: Noah Solskjær (til høyre), her med lillebror Elijah og pappa Ole Gunnar, i forbindelse med en treningskamp for Kristiansund mot Manchester United i 2019. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Han mener at han må ses på som en egen spiller og ikke bli sammenlignet med faren.

– Men jeg har blitt litt hjernevasket hjemme, så vi får se om det kommer ut på banen, sier han.

– Blir du lei av å bli sammenlignet hele tiden?

– Det er sånn det er med navnet. Jeg lever veldig fint med det, sier Solskjær.

Sportslig leder Bjørn Erik Melland i AaFK ser likhetstrekk.

– Begge er glade i å score mål. Og begge er dyktige til å score mål. Det er det åpenbare her, sier Melland til TV 2.



– Noah er en «late bloomer», som jeg tror har mange gode år foran seg. Men det har – av ulike grunner – tatt tid for Noah å få ut det som bor i ham. Det var det samme med faren hans også. Det er et fellestrekk. Så har han nok fått noen gode gener av mammaen også. Om han får være hos oss over tid, så tror vi at han vil ta nye steg, sier AaFK-toppen.



Roser gamleklubben

I fjor scoret Noah Solskjær 16 mål på 27 kamper for Spjelkavik i 3. divisjon.

– Jeg skadet ankelen i sesongoppkjøringen etter Sogndal, så jeg var ute i åtte måneder (i 2022). Da var det riktig for meg å gå ned til Spjelkavik. De tok godt vare på meg. Der har jeg trivdes godt, og det har vært veldig kjekt å være der, sier Noah Solskjær.

– Jeg tror at det var første gang siden junioralder, kanskje G16, at jeg spilte hver eneste kamp i en sesong, så jeg har bygget meg opp i Spjelkavik, sier 23-åringen.

FORVENTNINGER: Bjørn Erik Melland, sportslig leder i Aalesund. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Noah Solskjær mener at det er naturlig å sikte mot opprykk etter å ha tatt den tunge turen ned fra Eliteserien i fjor.

– Vi forventer ting av Noah allerede i år, men det er klart at han kommer fra 3. divisjon, så det er ikke godt å si. Men han har noen egenskaper som er unike, som handler om smartness i boksen og avslutteregenskaper. Dette er ting det er vanskelig å øve seg til. Det er noe man har, sier Melland.