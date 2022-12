NFF og LSK går sammen om å utbedre treningsanlegg

Norges Fotballforbund tar grep for å gjøre treningshverdagen til Erling Braut Haaland og de norske landslagsstjernene bedre.

MER LILLESTRØM: Erling Braut Haaland og det norske herrelandslaget har tidvis trent på Lillestrøm de siste årene for å avlaste gressmatten på Ullevaal. Nå er NFF og LSK i ferd med å ta grep for å gjøre fasilitetene like ved Åråsen enda bedre. Foto: Beate Oma Dahle

I mange år har Norges Fotballforbund hatt en drøm om et eget, storslått treningsanlegg dedikert landslagene.

Den drømmen lever fortsatt, men inntil det er på plass er man nå i ferd med å finne en mer midlertidig løsning.

I disse dager er Lillestrøm og Norges Fotballforbund i ferd med å bli enige om et spleiselag som skal utbedre treningsfeltet like ved Åråsen.

– Dialogen er svært god og vi forventer en relativt snarlig avklaring, sier direktør for kommunikasjon i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Anderssen.

Lillestrøm har per dags dato to treningsbaner noen langpasninger unna Åråsen. Men fasilitetene like rundt banene er tilnærmet null.

Det er det man nå har planer om å gjøre noe med. NFF opplyser at det i første omgang handler om å installere undervarme på en bane, legge nytt gress og få på plass garderobefasiliteter.

NFF vil få en eksklusiv rett til å bruke banen på internasjonale datoer. I utgangspunktet er det A-landslagene på både herre- og kvinnesiden som vil benytte seg av banen.

Kan bli sentral i EM-planer

Slik TV 2 forstår det er ikke alle detaljer på plass. Analyserom, behandlingsrom, treningsrom og for eksempel en tribune er fasiliteter man potensielt kan få på plass.

Dersom Norden blir tildelt EM for kvinner i 2025, vil banen bli sentral i den forbindelse, opplyser NFF.

Kostnadsbildet ønsker man ikke å kommentere.

– Dette er under utredning. Dersom dette lar seg realisere vil det bli et spleiselag mellom LSK og NFF, sier Tvedt Anderssen.

I Lillestrøm oppfatter man det hele som en vinn-vinn-avtale.

– Vi mener jo at vi allerede har et av landets beste treningsanlegg. Det er uttalt mål i klubbyggingen vår og det har vi lyst å utvikle videre. Om NFF og vi sammen kan ta dette nok et steg videre, så tror jeg det vil gagne begge parter, sier LSK-sportssjef Simon Mesfin.

– Tror du andre klubber kan bli misunnelig på at dere får NFFs økonomiske hjelp til det?

– Det er et godt spørsmål. Vi føler jo oss heldige sånn sett, men mye handler nok om lokasjon og nærhet her på Østlandet. Og ikke minst at vi har gress, sier han.

TO FLUER I EN SMEKK: LSK-sportssjef Simon Mesfin er glad for at NFF-bidraget kan gagne to parter. Foto: Audun Braastad

Fortsatt planer om nasjonalt anlegg

NFF har tidligere vært veldig tydelige på at de ønsker seg et eget treningsområde for landslagene.

For rundt et år siden uttalte fotballpresident Lise Klavness, som den gangen var elitefotballdirektør i NFF, at Norge burde følge etter konkurrentene og ha egne fasiliteter.

– Jeg er utrolig opptatt av at vi skal få på plass et nasjonalt treningsanlegg, sa hun den gangen.

Selv med planene som foreligger sammen med Lillestrøm, så er ikke planene for et nasjonalt treningsanlegg skrinlagt. Snarere tvert imot sier NFF at de vil løfte det opp på prioriteringslisten framover.

– Et nasjonalt treningsanlegg vil være et ressurssenter for hele norsk fotball, både A-landslagene, trenerutdanning på alle nivåer, dommerutdanning, spillerutvikling og aldersbestemte landslag. Et nasjonalt treningsanlegg skal være et kompetansesenter som hele Norge ser til, sier Gro Tvedt Anderssen.