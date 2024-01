NFF forlenger med Solbakkens støtteapparat

I utgangspunktet gikk avtalene til Kent Bergersen, Brede Hangeland og Bjørn Vidar Stenersen ut ved nyttår, men nå bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken at han tar med seg hele teamet inn i den kommende VM-kvalifiseringen.

– Alt er i orden der, sier Solbakken til TV 2.

I mai forlenget han selv sin avtale til å bli gjeldende ut 2025.

– Tilbakemeldingene jeg har fått fra spillerne er at de har ønsket støtteapparatet med videre. Da var det et enkelt valg, sier Ståle Solbakken.

ER MED: Brede Hangeland blir med i Ståle Solbakkens trenerteam videre. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Med tanke på resultatene hittil: Kunne det vært fornuftig å få et frisk pust utenfra inn i teamet?

– Nei, for om du ser på resultatene vi har hatt, så er det absurd at vi ikke har fått flere poeng og fått bedre betalt. Vi er ikke fornøyd med at vi ikke ble nummer to i gruppa nå (EM-kvalifiseringen), men i Nations League kom vi på andreplass selv om vi var rangert som nummer tre. Folk kan gjerne klage og si at det er unnskyldninger, men vi må ikke villede oss til å tro at vi ikke har gjort mye bra. Så kan du si at vi totalt sett ikke har vært dyktige nok, men i mange av spillets har vi forbedret oss, sier Ståle Solbakken.

Jobber med Findlay-avklaring

I tillegg til Bergersen (assistent), Hangeland («player manager») og Stenersen (fysisk trener), fortsetter blant andre Frode Grodås (keepertrener), Morten Skjønsberg (mediesjef) og Are Hokstad (koordinator) rundt A-landslaget. Disse er imidlertid fast ansatt i NFF.

Den eneste det fortsatt er litt usikkerhet rundt, er analysesjef Andrew Findlay.

– Den jobber vi med. Alle detaljer er ikke på plass, men det ser ut til å løse seg, sier Ståle Solbakken.

ER ØNSKET: Analysesjef Andrew Findlay er ønsket med videre rundt A-landslaget. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Han mener trenerteamet rundt landslaget bare har satt seg bedre og bedre i det siste.

– Bjørn Vidar har all korrespondanse ut mot klubbene. Det blir bare viktigere og viktigere siden det stilles større og større krav til å følge med på hver eneste meter spillerne beveger seg i. Særlig de største klubbene er ekstremt kravstore på sånt, og Bjørn Vidar har opparbeidet seg et godt forhold der, sier Solbakken.

– Brede har fått en større rolle rundt det hele, både før og etter samlinger. Han holder kontakt med spillerne og vet hvordan vi best skal tilrettelegge, sier Solbakken.

– Kenta styrer på treningsfeltet med meg. Jeg er godt fornøyd med teamet og er fornøyd med å få dette på plass, sier Solbakken.