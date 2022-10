Neymar hånet etter valgnederlag i Brasil

Søndag ble valget i Brasil avgjort etter en lang valgkamp.

Venstrekandidaten Lula da Silva blir igjen president i landet etter at han sikret knapp valgseier over sittende president Jair Bolsonaro.

PSG-stjernen Neymar har åpent støttet den omstridte Bolsonaro i flere uker med via sosiale medier og deltakelse i hans kampanje.

– Det er ikke uvanlig at kandidater allierer seg med store stjerner i Brasil. Problemet er at Bolsonaro har vært så ekstrem og er en omstridt person, som har klart å få enormt med støtte, sier Leo Doria, Brasil-kjenner og redaktør for nettstedet Heia Brasil.

Avtale med Bolsonaro

Tidligere i valgkampanjen kommenterte Lula hvorfor han tror Neymar har støttet Bolsonaro, som enda ikke har erkjent nederlaget.

– Neymar har rett til å velge hvem han bil skal bli president. Jeg tror han er redd for at hvis jeg vinner valget, så vil jeg finne ut at Bolsonaro etterga skattegjelden hans. Jeg tror det er derfor han er redd for meg, sa han ifølge As.

Doria forklarer støtten.

– Det har vært mye i media om at Neymars støtte dreier seg om problemet han og faren har med skattemyndighetene. Neymar håper å få skattelettelser og unngå straff, og det er fullt mulig å få til i et land som Brasil, mener Doria.

Etter at resultatet ble klart, er det blitt delt en video der jublende brasilianere håner stjernespilleren for hans angivelige skattefusk.

Se videoen hvor Neymar latterliggjøres her:

– Med det scenarioet som er nå med et polarisert brasiliansk samfunn, blir Neymar sett på som en viktig person på den ene siden og det motsatte på den andre, der de vil knytte ham til det negative med Bolsonaro, forteller Doria.

Bakgrunnen er anklager om skattefusk i forbindelse med Neymars overgang fra Santos til Barcelona tilbake i 2013. Det er det brasilianske selskapet DIS, som spesialiserer seg på fotballmarkedet, som står bak anklagene.

Selskapet eide 40 prosent av rettighetene til Neymar gjennom Santos, men mener de aldri fikk pengene de skulle ha.

STØTTE: Neymar viser opp en V med hendene sine, som skal være et tegn som viser støtte til Jair Bolsonaro. Skjermdumpet er fra en video der Neymar danser til en Pro-Bolsonaro kampanjesang. Foto: Handout

Hjelp med skattegjelden vil han nok ikke få.

– Det er uansett rart at en politiker lover å hjelpe med det, så det er veldig rart om Lula vil støtte det, sier Doria.

Kontroversielt

Neymars valg om å støtte Bolsonaro faller ikke i god jord hos alle.

Ifølge Einar Braathen, seniorforsker ved Oslo Met og Brasil-ansvarlig hos Store norske leksikon, støtter de fleste med afrobrasiliansk bakgrunn Lula.

– Neymar har også afrobrasiliansk bakgrunn, men det har mer med klasse enn rase å gjøre hvem man stemmer på.

– Men en milliardær tenker kanskje mer på pengene sine enn på solidaritet med de som har samme hudfarge som seg selv, sier Braathen.

Braathen forteller at ikke alle brasilianere elsker Neymar på generelt grunnlag.

– Det er nok en del som hater ham. I fotball er man glad i å håne fiendens lag, så det kan hende det er noen som benytter anledningen til å håne ham nå, sier seniorforskeren.

Kan utgjøre en forskjell

I tillegg til Neymar har Rivaldo, Robinho, Felipe Melo, Lucas Moura, Dani Alves og Thiago Silva vist sin støtte til høyresiden.

Raí, Casagrande, Juninho Pernambucano og Paulinho er blant dem som har støttet Lula.

– Hvor mange stemmer kan Neymar ha påvirket?

– Jeg vet ikke om man kan si et tall, men han er en av de største stjernene og fotball er veldig viktig der. Så er det dessverre mange som ser på disse aktørene istedenfor politikerne selv. Det kan ha gitt mange hundre tusen stemmer, om ikke millioner, sier Heia Brasil-redaktør Leo Doria.