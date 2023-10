Newcastle ydmyket PSG: – For mange egoer

To lokale Newcastle-gutter satte milliardkjøpene i skyggen da Saudi-eide Newcastle knuste Qatar-eide PSG.

Newcastle-PSG 4–1 (2-0 til pause)

Det var som å komme inn i løvens hule da PSG-spillerne gikk ut på St. James' Park-gresset onsdag kveld.

Men kampen mellom de to lagene var langt mer enn en fotballkamp.

Det var Saudi-Arabia mot Qatar.

To kontroversielle stater som kjemper om herredømme i fotballen.

Begge landene fra Midtøsten har brukt store summer på spillere, spesielt PSG, men det var «billige» lokale Newcastle-gutter som skulle avgjøre milliardduellen.

For det var ikke Kylian Mbappé eller Alexander Isak som ble avgjørende for kampen. Det var Dan Burn og Sean Longstaff.

– Denne kvelden har skapt nye helter og heltehistorier, sa TV 2s kommentator Espen Ween da kampen nærmet seg slutt.

KOK: St. James' Park kokte nesten over. Foto: CARL RECINE

Problemet til PSG? De har for mange egoer

For PSG slet med å henge med. Newcastle løp mest, de taklet hardest og de ofret mest.

De ble også hjulpet fram av supporterne som responderte med jubelbrøl for hver takling Newcastle-spillerne satte inn.

Tidligere Newcastle-, Tottenham- og Marseille-spiller Chris Waddle var ikke nådig da han oppsummerte PSGs førsteomgang på BBC.

– Problemet til PSG? De har for mange egoer. De vil ikke legge inn det harde arbeidet som må til for å vinne kamper som denne. Alle spillerne ønsker å vise kvalitetene sine, men de ønsker ikke å legge ned det harde arbeidet som kreves.

FRUSTRERENDE KAMP: Kylian Mbappé klarte ikke å sette sitt preg på kampen. Foto: LEE SMITH

Brukte nesten tre minutter på VAR-sjekk

Newcastle tok ledelsen etter 17. minutter ved Miguel Almirón.

St. James' Park eksploderte i det paraguayaneren plasserte ballen i det lengste hjørnet.

39 minutter var spilt da det oppsto fullstendig kaos foran PSG-målet.

– Folk vil ha hands, straffe, scoring og offside, utbrøt Morten Langli i Målshow.

I løpet av sekunder skjedde det flere hendelser som VAR måtte sjekke. Spørsmålet var om Newcastle skulle få godkjent målet som Dan Burn hadde stanget inn.

Problemet var at VAR måtte sjekke om det var offside like før målet, samt at de måtte sjekke om ballen traff armen til Jamaal Lascelles.

Etter å ha brukt to minutter og 50 sekunder på sjekken, ble målet godkjent.

– Ja, den er jo borti hånden til Lascelles, men det blir ikke blåst på det. Jeg skjønner at VAR brukte tid her. Havnet de på riktig løsning? Jeg har ikke peiling, var dommen til Langli.

Ydmykelsen ble et faktum

Fem minutter ut i andreomgang var det nok en Newcastle-gutt som var på farten.

Sean Longstaff som har spilt for Newcastle siden han var ni år gammel, var nådeløs da han sendte hjemmepublikummet til himmels for tredje gang.

Seks minutter senere tente Lucas Hernández gnisten for PSG, da han headet inn reduseringen.

Hernández tenner et lite håp for PSG

På overtid hamret Fabian Schär inn Newcastles fjerde mål fra avstand. Dermed kunne supporterne slippe jubelen løs for fjerde gang og ydmykelsen var et faktum.