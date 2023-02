Nektet å vise logoen: – Vi er rasende og dypt bekymret

VISTE SIN MISNØYE: Canada-spillerne Janine Beckie, kaptein Christine Sinclair og Quinn møtte pressen etter onsdagens protesttrening. Legg merke til at bekledningen er på vrangen. THE CANADIAN PRESS/Neil Davidson Foto: Neil Davidson

Et av verdens beste kvinnelandslag er i full konflikt med sitt eget forbund. På onsdagens trening markerte spillerne sin misnøye ved å trene med draktene på vrangen, slik at forbundets logo ikke ble vist.

I forrige uke bekreftet de kanadiske spillerne sin streik mot forbundet etter at det ble annonsert flere kostnadskutt for landslaget.

«Vi er både rasende og dypt bekymret etter nyhetene om betydelige kutt i landslagsprogrammet i 2023», skrev laget i en pressemelding.

«Vi krever en umiddelbar endring. Canada Soccer må leve opp til sine forpliktelser vedrørende likestilling og sitt arbeid for å fremme sporten. Vi forventer og fortjener ingenting mer enn å bli behandlet likeverdig og rettferdig, i tillegg til at programmet vårt og VM-forberedelsene våre skal bli finansiert på en riktig måte.»

I 2021 jublet laget for OL-gull i Tokyo. Halvannet år senere er ikke alt like harmonisk. Foto: CARLOS BARRIA

Senere kom også spillerne på det kanadiske herrelandslaget med full støtte til sine kvinnelige kolleger.

Stjernespilleren Christine Sinclair var på klar på at hun og lagvenninnene ikke kom til å delta på noen aktiviteter i regi av det kanadiske forbundet.

– Det gjør vondt. Jeg kommer ikke til å lyge. Men det har kommet til et punkt, i alle fall for meg personlig, der jeg ikke kan representere forbundet før dette er ordnet. Jeg er så konkurransedrevet, dette knuser hjertet mitt og dreper meg, sa 39-åringen til TSN.

På onsdag var spillerne likevel tilbake på treningsfeltet for å forberede seg til fredagens kamp mot USA i She Believes-turneringen. Men spillerne markerte sin misnøye og nektet å vise frem logoen på treningsdrakten.

– For å være tydelig. Vi er blitt tvunget tilbake på jobb på kort sikt. Dette er ikke over. Vi vil fortsette å kjempe for alt vi fortjener og vi vil vinne. She Believes blir spilt i protest, skrev Canada-kaptein Christine Sinclair på Twitter.

FORTSATT MED: Christine Sinclair (39) har utrolige 190 mål på 319 landskamper for Canada. 39-åringen kjemper hardt for at laget skal vinne frem med sine krav. Foto: Fernando Llano

I en pressemelding hevder spillerne at forbundet kategoriserte streiken som ulovlig og at det ble varslet millionsøksmål dersom spillerne ikke deltok på den kommende turneringen.

Laget, som tok OL-gull så sent som i 2022, er blant favorittene til å vinne sommerens VM i Australia og New Zealand. Men konflikten kan få større konsekvenser. Ifølge The Guardian er suksesstreneren Bev Priestman usikker på om hun vil fortsette i jobben.

– Helt jævlig feil

Flere av kvinnefotballens største stjerner har uttrykt sin støtte til de kanadiske spillerne. Deriblant flere av USA-stjernene som skal spille mot Canada natt til fredag norsk tid.

– Vi snakker om de olympiske mesterne her. Det var så fortjent og et stort steg i riktig retning for dem. Å bli møtt av sitt eget forbund på denne måten etter den triumfen er bare helt jævlig feil. Vi er med dem hele tiden, sier USA-veteranen Megan Rapinoe til Goal.

Stjernespiss Alex Morgan er også tydelig.

– Canada er bare i startfasen, og de vet hvilken stor vei de har foran seg. Vi gikk gjennom det samme. Jeg håper at veien blir kortere for dem. Vi vil gjøre alt vi kan for å få frem hva de kjemper for og hvorfor de skal oppnå det, sier Morgan.

STØTTER: Alex Morgan håper Canada-laget når frem med sine krav. Torsdag skal hun møte nabolandet til kamp. Foto: Ed Zurga

Også det spanske kvinnelandslaget har flere spillere som nekter å representere sitt eget forbund.