Nedslående melding: – Alvorlig

SKADET: Kevin De Bruyne må trolig under kniven. Foto: Mike Egerton

Pep Guardiola møtte pressen før SuperCup-oppgjøret mot Sevilla.

Der fikk han spørsmål om Kevin De Bruynes skade og City-manageren kom med følgende oppdatering:

– Det er en alvorlig skade. Vi må bestemme om det blir operasjon. Vi vil gjøre det de neste dagene. Operasjon er operasjon. Han vil være noen måneder ute. Tre-fire måneder om det blir operasjon, sier Guardiola.

Belgieren skadet seg i ligaåpningen mot Burnley fredag og ble erstattet av nysignering Mateo Kovacic.

– Selvfølgelig er skaden til Kevin en smell og et stort tap. Han har spesielle kvaliteter. Det vil være tøft for oss over en lengre periode. Vi må se fremover og vi har alternativer, sier Guardiola.

Lagkamerat Rodri forteller at han ble overrasket av nyheten.

– Jeg visste ikke at det var så lenge (han var ute). Han er en av lagets viktigste spillere. Vi vil savne ham mye, sier Rodri og fortsetter:

– Vi vil prøve å støtte ham i de tøffe øyeblikkene. Jeg møtte ham her om dagen og han var positiv til å komme tilbake.

