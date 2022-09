Når Ståle Solbakken og spillerne lurer på noe, ringer de Andrew

Da er landslagets analysesjef Andrew Findlay (33) klar på at han skal kunne svare umiddelbart. Han er imponert over Martin Ødegaard og forteller hvordan Erling Braut Haaland vil ha beskjedene.

Han har full kontroll på om Norges motstandere liker å drible seg til høyre eller venstre.

Andrew Findlay er mannen som har brukt timevis på å studere den øverste divisjonen i Gibraltar.

Engelskmannen er også mannen som ser på det som sin plikt å følge med på motstanderen i sosiale medier – rett og slett fordi det kan gi Ståle Solbakken og det norske landslaget en bitteliten fordel.

Ørsmå detaljer på et bilde i en avis eller på sosiale medier, mener Findlay at kan gi Norge en fordel.

– Den enkleste måten å forklare hvem jeg er, det er å si at jeg er en fotballnerd, sier Findlay selv.

33-åringen har jobbet som analytiker i blant annet Manchester United under personligheter som David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho.

Sommeren 2020 hentet Ståle Solbakken engelskmannen til FC København som analysesjef. Da Solbakken tok over Norge få måneder senere, var landslagssjefen klar på at han ville ha med seg briten.

Nå er altså Findlay mannen som skal gjøre Ståle Solbakkens menn forberedt på alt det uventede.

Han vil ikke røpe for spesifikke detaljer om hvor nerdete han egentlig er i frykt for at Norges kommende motstandere skal lese denne artikkelen og bli oppmerksom på hans arbeidsmetoder.

– Jeg leser alt jeg kan finne om motstanderne våre, avslører han imidlertid.

FØLGER MED LIVE: Under landskampene, setter Andrew FIndlay seg høyt oppe på tribunen med PC-en sin. I pausen kan han gå ned og vise spillerne klipp fra førsteomgang. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Men først og fremst er det på hans egen PC og med hjelp av avanserte analyseverktøy at jobben virkelig gjøres.

– Kort fortalt, så elsker jeg detaljer. Hvordan er kroppsstillingen til en spiller på banen, bruker han korte eller lange touch, pleier han å skyte fra kort hold eller fra distanse? Alle slike detaljer prøver jeg å få så godt oversikt over som overhodet mulig, slik at jeg kan svare på alle spørsmålene Ståle og spillerne stiller meg, sier Findlay.

Arbeidsnarkoman

Av Ståle Solbakken beskrives Findlay som en arbeidsnarkoman. En som jobber nærmest døgnet rundt for at Norge skal vinne fotballkamper.

– Etter en samling som det som venter oss nå, så er han helt kjørt. Han har med seg PC-en overalt og jobber døgnet rundt. Om spillerne ringer han for små detaljer på taktiske ting, så finner han det med en gang, sier Ståle Solbakken.

Men det er ikke bare under den pågående samlingen nå at Findlay er på jobb. Mens spillerne spiller kamper ute i klubbene, er Findlay fast ansatt på Ullevaal for å være best mulig forberedt.

Ståle Solbakken har tidligere beskrevet ham som hjertet som binder ting sammen i støtteapperatet.

– Siden Slovenia-kampen som kommer nå er helt avgjørende, er det de vi har fokusert på i det siste. Jeg har blitt godt kjent med dem; den forrige kampen mot Slovenia har vi nok sett sju-åtte ganger, forteller Findlay.

I tillegg kommer alle klubbkampene han ser.

– Jeg kan plukke opp noe nytt i hver eneste kamp jeg ser. En gang kan jeg ha fokus på kun oss, i neste kamp kan jeg ha fokus på hva motstanderen prøver på. En annen gang kan jeg fokusere på enkeltspillere, sier han.

Dette er nerdene

Uansett er det liten tvil om at Norge har en analysesjef som har vært ettertraktet og brukt i noen av Englands største klubber.

Selv er han klar på at det kreves mye av han – blant annet fordi Norge er i ferd med å få spillere i de aller største klubbene der nivået er skyhøyt på alle plan.

– Vi prøver å bringe klubbhverdagen inn til landslaget, sier han.

Det betyr at spillere følges opp til en til en – når de ønsker det. Venstreback Birger Meling er for eksempel kjent for å ønske å se gjennom tidligere involveringer til hans motspiller på kanten.

– Birger har et rykte på seg for å ønske mye, men det er flere som han. Samtidig tror jeg det handler om å ikke gi spillerne for mye å reflektere over. Før tror jeg at spillerne så på analysen som et ork: Derfor tror jeg det er viktig å være spesifikk på det vi gjør, sier han.

Haaland vil ha tydelige beskjeder

I tillegg til Meling, nevner Findlay tre landslagsspillere som er spesielt nerdete på analysefronten.

– Stefan er en som liker detaljer. I tillegg er nok Mats Møller Dæhli, Kristian Thorstvedt og Morten Thorsby typer som liker detaljer, sier han.

Han forteller at Erling Braut Haaland foretrekker klare og tydelige beskjeder, mens Martin Ødegaard legger mye i å forstå helheten.

Findlay har latt seg imponere over fotballhjernen til landslagskapteinen.

– Martin som kaptein er såpass investert i planen at han vil forstå helheten. På flyet tilbake fra Slovenia nå, så kan han fort sette seg ved siden av meg for å gå gjennom ting, sier Findlay.

Hele støtteapparatet inkluderes

Findlay – oppflasket i engelske klubber som Blackburn, Manchester City, Manchester United og Wolverhampton – har latt seg fascinere av den skandinaviske måten å jobbe på.

– En av de største styrkene til Ståle, er at han stoler på folk. Han gir mye ansvar til de rundt seg, sier Findlay.

Det gjør også at svært mange blir inkludert i hans arbeid. For det er slett ikke bare Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og trenerteamet som inkluderes i hans grundige taktiske analyser.

– Når vi går gjennom hva vi venter oss av neste motstander, eller går gjennom hvordan vi skal framstå, så er alle i støtteapparatet med. Om det er kokken Christian, Ståle, team-manageren, Thomas (Ødegaard, fysioterapeut) eller noen andre, så er de med. Det er fordi alle skal ha en felles forståelse av hva vi gjør når vi er på samling, sier han.

Findlay forklarer:

– I løpet av en samling kan en spiller bruke mye tid hos en fysioterapeut til massasje eller noe sånt. Da prater du mye sammen. Når alle forstår hva vi ønsker og har vært i møter om det, så tror vi at spillerne kan åpne seg opp og snakke om hva de trenger i langt større grad med folk som er «investert» i det vi ønsker. Jeg tror denne tilliten gjør teamet sterkere, sier Findlay.

Han har latt seg fascinere litt av den skandinaviske måten å jobbe på.

Ståle Solbakken oppsummerer det på følgende vis:

– Han er litt betatt av den skandinaviske kulturen. Han har nok jobbet i litt hardere miljø tidligere. Han synes jeg er veldig rund og fin i kantene, og det sier kanskje alt om hvor han har vært før, sier han.